Король Чарльз III посвятив актора та письменника Стівена Фрая у лицарі

Король Великої Британії Чарльз III посвятив актора та письменника Стівена Фрая у лицарі-бакалаври. Урочиста церемонія відбулася у Віндзорському замку 25 березня.

Стівен Фрай отримав нагороду від короля Чарльза III за заслуги у сферах психічного здоров'я, захисту навколишнього середовища та благодійності. Про це пише Show 24 з посиланням інстаграм королівської родини.

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Як повідомляє журнал People, Стівен Фрай співпрацює з британською благодійною організацією Comic Relief, підтримує програми зі збереження природи та диких тварин. Також актор допомагає благодійній організації з питань психічного здоров'я Stand to Reason and Mind.

Comic Relief – британська благодійна організація, заснована сценаристом Річардом Кертісом та коміком Ленні Генрі у 1986 році у відповідь на голод 1983 – 1985 років в Ефіопії. Її концепція полягає в тому, щоб британські коміки розсмішили публіку, одночасно збираючи гроші на допомогу людям у всьому світі та Великій Британії.

Після церемонії Стівен Фрай сказав журналістам, що "дуже радий" отримати нагороду, а на заході була присутня його матір. Відзначили також британських спортсменок: Поппі Маскілл, Діна Ашер-Сміт та Емі Трусдейл.

Коротко про Стівена Фрая

Стівен Фрай – британський комедійний актор, письменник, сценарист, телеведучий, режисер та директор футбольного клубу Норвіч Сіті.

Він здобув свою популярність, зігравши у ситкомах "Чорна гадюка" та "Дживс і Вустер". Також Стівен Фрай відомий за роллю поета Оскара Вайлда у фільмі "Вайлд".

Нагадаємо, що в грудні 2024 року король Чарльз III посвятив режисера Крістофера Нолана у лицарі. Саме він зняв оскароносний фільм "Оппенгеймер" з Кілліаном Мерфі у головній ролі.