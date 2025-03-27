Стивен Фрай получил награду от короля Чарльза III за заслуги в сферах психического здоровья, защиты окружающей среды и благотворительности. Об этом пишет Show 24 со ссылкой инстаграм королевской семьи.

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Как сообщает журнал People, Стивен Фрай сотрудничает с британской благотворительной организацией Comic Relief, поддерживает программы по сохранению природы и диких животных. Также актер помогает благотворительной организации по вопросам психического здоровья Stand to Reason and Mind.

Comic Relief – британская благотворительная организация, основана сценаристом Ричардом Кертисом и комиком Ленни Генри в 1986 году в ответ на голод 1983 – 1985 годов в Эфиопии. Ее концепция заключается в том, чтобы британские комики рассмешили публику, одновременно собирая деньги на помощь людям во всем мире и Великобритании.

После церемонии Стивен Фрай сказал журналистам, что "очень рад" получить награду, а на мероприятии присутствовала его мать. Отметили также британских спортсменок: Поппи Маскилл, Дина Ашер-Смит и Эми Трусдейл.

Коротко о Стивене Фрае

Стивен Фрай – британский комедийный актер, писатель, сценарист, телеведущий, режиссер и директор футбольного клуба Норвич Сити.

Он получил свою популярность, сыграв в ситкомах "Черная гадюка" и "Дживс и Вустер". Также Стивен Фрай известен по роли поэта Оскара Уайльда в фильме "Уайльд".

Напомним, что в декабре 2024 года король Чарльз III посвятил режиссера Кристофера Нолана в рыцари. Именно он снял оскароносный фильм "Оппенгеймер" с Киллианом Мерфи в главной роли.