Справжній друг України: яким був візит Чарльза III до Києва та Криму

Британський король Чарльз III підтримує Україну не лише з перших днів повномасштабного вторгнення, але й з 2014 року. Понад 40 років тому він пробував танцювати гопак, а ще приїжджав з візитом до Києва та Криму.

Сьогодні, 14 листопада, Чарльз III святкує день народження – королю виповнилось 77 років. З цієї нагоди 24 Канал пропонує пригадати його поїздку до України.

Коли у мережі згадують зв'язок короля та України, то часто поширюють фото, як Чарльз III танцював гопак. Однак цей знімок насправді зроблений в англійському місті Дербі.



Чарльз III танцює гопак / Фото Союз українців у Лондоні

У лютому 1981 на той час принц Уельський відвідував діаспорні культурні осередки країн, серед яких була громада українців. Уже тоді Чарльз почав знайомство з українською культурою.

Яким був візит Чарльза III до України?

Принц Чарльз приїхав до України у 1996 році з триденним візитом. На той час йому було 47 років.



Чарльз III у Києві / Фото ТСН

У столиці син Єлизавети II побачив Софійський собор та центральні вулиці й новобудови, спілкувався зі студентами Національного університету Києво-Могилянської академії, а також працівниками та мешканцями закладу для літніх людей, відвідав Могилу невідомого солдата.



Чарльз III у Києві / Фото з архівів Укрінформу

Також принц Чарльз побував у Криму. Він приїхав до Севастополя, де відвідав місце поразки англійців у Кримській війні у 1854 році.

Перший посол України у Великій Британії Сергій Комісаренко пригадував спілкування з принцом Уельським під час цієї поїздки.

Чарльз відвідав селище кримських татар, був на кладовищі британських воїнів, які загинули під час Кримської війни. А потім поїхали до Балаклави – на місце "Атаки легкої кавалерії". Тут загинуло багато британців через те, що від генерала Макінтоша їм передали помилковий наказ. Принц Чарльз сказав: "Сергію, я повинен обов'язково привезти сюди своїх синів",

– розповідав Сергій Комісаренко.



Чарльз III у Балаклаві / Фото Getty Images

Король Чарльз III – друг України

Ще у 2014 році принц Чарльз дав зрозуміти його позицію щодо російської агресії. У приватній розмові він порівняв Путіна з Гілтером. Його фразу підтверджує Маріанн Фергюсон для BBC.

Він запитав, коли я приїхала в Канаду. Я сказала, що в 1939 році. Він кинув фразу, що тепер Путін робить деякі речі, які раніше робив Гітлер. Я погодилася з принцом: ви бачите, як він захоплює країни так само, як це робив Гітлер,

– сказала жінка, яка супроводжувала Чарльза.

У 2022 році Чарльз III так само підтримував Україну й продовжує робити це досі, навіть активніше, ніж це робила за життя Єлизавета II. Він кілька разів зустрічався з президентом Зеленським.

Український президент в одному з інтерв'ю сказав, що саме король спонукав Трампа переглянути його ставлення щодо України.