Король Чарльз III зустрівся з українською правозахисницею Олександрою Матвійчук

Король Великої Британії Чарльз III зустрівся з українською правозахисницею Олександрою Матвійчук. Монарх прийняв її в Букінгемському палаці.

Про це повідомили на інстаграм-сторінці королівської родини, пише Show 24. До допису прикріпили спільну фотографію Чарльза III та Олександри Матвійчук.

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Олександра Матвійчук також є головою української правозахисної організації "Центр громадянських свобод". Вона заснована у 2007 році та займається захистом прав людини, просуває демократію та підтримує громадянське суспільство в Україні. У 2022 році відзначена Нобелівською премією миру.

Чарльз III та Олександра Матвійчук / Фото з інстаграму королівської родини

Раніше ми повідомляли, що король Чарльз III відвідав Королівський артилерійський полк.

Що відомо про Олександру Матвійчук

Олександра Матвійчук закінчила юридичний факультет та аспірантуру кафедри та історії держава і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Матвійчук отримала чимало нагород, зокрема є лауреаткою премії імені Василя Стуса та премії "Захисник демократії", у 2017 році посольство США відзначило її премією "Відважна жінка України".

Олександра також є координаторкою громадської ініціативи "Євромайдан SOS", яку створили у відповідь на жорстокий розгін студентів на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року.