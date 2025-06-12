Король Чарльз III зустрівся з українською правозахисницею Олександрою Матвійчук
- Король Чарльз III зустрівся з українською правозахисницею Олександрою Матвійчук у Букінгемському палаці.
- Олександра Матвійчук є головою "Центру громадянських свобод", який отримав Нобелівську премію миру.
Король Великої Британії Чарльз III зустрівся з українською правозахисницею Олександрою Матвійчук. Монарх прийняв її в Букінгемському палаці.
Про це повідомили на інстаграм-сторінці королівської родини, пише Show 24. До допису прикріпили спільну фотографію Чарльза III та Олександри Матвійчук.
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Олександра Матвійчук також є головою української правозахисної організації "Центр громадянських свобод". Вона заснована у 2007 році та займається захистом прав людини, просуває демократію та підтримує громадянське суспільство в Україні. У 2022 році відзначена Нобелівською премією миру.
Раніше ми повідомляли, що король Чарльз III відвідав Королівський артилерійський полк.
Що відомо про Олександру Матвійчук
Олександра Матвійчук закінчила юридичний факультет та аспірантуру кафедри та історії держава і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Матвійчук отримала чимало нагород, зокрема є лауреаткою премії імені Василя Стуса та премії "Захисник демократії", у 2017 році посольство США відзначило її премією "Відважна жінка України".
Олександра також є координаторкою громадської ініціативи "Євромайдан SOS", яку створили у відповідь на жорстокий розгін студентів на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року.