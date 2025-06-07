Король Великої Британії у парадній формі днями прибув до Ларкголлу, графство Вілтшир, де побував на військових навчаннях. Про це пише Show 24 з посиланням на BBC.

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Це перший візит монарха після того, як він отримав звання генерал-капітана у 2022 році. Короля запросили до офіцерської їдальні, де він зустрівся з артилеристами та резервістами Королівської артилерії.



Чарльз III відвідав Королівський артилерійський полк / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Чарльзу III показали унікальні історичні артефакти, зокрема, парадну форму свого прадіда Георга V. Вже на території полігону йому продемонстрували спорядження, артилерійську систему Archer, реактивну систему залпового вогню та безпілотники.

Також королю запропонували зробити постріл з легкої гармати L118. Він одягнув навушники та потягнув за важіль. Монарх мав задоволений вигляд, а сержант похвалив його за техніку стрільби.

Перший раз він не натиснув досить сильно, але вдруге все пройшло без помилок,

– розповів сержант Мітчелл.



Чарльз III вистрілив з гармати / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Перед від'їздом королю подарували 105-міліметровий патрон з гравіюванням з нагоди його першого візиту до полку на посаді генерал-капітана.

Кількома днями раніше принц Вільям відвідав авіабазу Воттішам та зустрівся з солдатами у військовій формі. А в березні син короля відвідав Естонію, де проїхався на танку Challenger 2 поблизу російського кордону.