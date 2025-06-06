Зустріч у Королівському палаці відбулась 4 червня. Про це пише Show 24 з посиланням на сайт монаршої родини.

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Діти віком від 9 до 17 років, що постраждали внаслідок російського нападу, проведуть кілька тижнів у Швеції. Ініціатором цього була дитяча лікарня Астрід Ліндгрен при Каролінській університетській лікарні.

Королева та кронприцеса тепло спілкувалися й чаювали з українськими дітьми, робити спільні фото. А телеведучий і фокусник Тоббе Блом розважав молодь різноманітними трюками.

Зустріч королеви та кронпринцеси Швеції з маленькими українцями / Фото SPA

Як Швеція підтримує Україну

Фонд королеви Швеції Силььвії World Childhood Foundation з початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Його метою є впровадити альтернативні форми опіки над людьми, які втратили свої родини. Також фонд займається підтримкою ментального оздоровлення дітей.

Восени минулого року королева Швеції та принцеса Мадлен зустрілися з першою леді Оленою Зеленською у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Дружина президента Зеленського висловила вдячність за підтримку України.