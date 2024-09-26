Відомо, що фонд королеви Швеції World Childhood Foundation бере участь у підтримці України після початку повномасштабного вторгнення. Він, зокрема, впроваджує альтернативні форми опіки над людьми, які втратили свої родини, а також фінансово допомагає підтримувати ментальне оздоровлення дітей.

Не пропустіть Після зустрічі в Нью-Йорку: Джилл Байден звернулася до Олени Зеленської

Для зустрічі з королевою Швеції Сільвією і принцесою Мадлен Олена Зеленська обрала костюм темно-синього кольору. Свій образ перша леді України вже вкотре доповнює брошкою KVITKA, яку створив український бренд Guzema Fine Jewelry. Волосся жінка зібрала, на вухах помітні сережки, а на пальці – колечко.

Олена Зеленська зазначила, що королева Швеції щороку надсилає послання у відео або письмовому форматі, яке призначене для Саміту перших леді та джентльменів. Перша леді України нагадала, що четвертий саміт був присвячений безпеці дітей, зокрема під час воєн. Захистом дітей займається й Сільвія.

За результатами четвертого Саміту перших леді та джентльменів, була проголошена спільна декларація, яка має допомогти у захисті дітей. Відповідний документ українська делегація представляє в ООН.