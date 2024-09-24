Окрім України, організаторами події стали й інші країни, зокрема Естонія, Беліз, Литва, Суринам, Фінляндія, Малаві, Гватемала. Крім того, долучилися уряди Сполученого Королівства та Канади, ЮНІСЕФ. Про це стало відомо з офіційної сторінки першої леді в інстаграмі.

До слова У чорному штанному костюмі: Олена Зеленська разом з чоловіком прибули до США

У заході "Забезпечення майбутнього дітям: подолання нових викликів для м’якої сили" також взяла участь дружина Президента Європейської ради та перша леді США Джилл Байден.

На події Олена Зеленська як завжди мала неймовірний вигляд. Цього разу дружина президента обрала класичний костюм бежевого кольору, під який одягнула сорочку в тон. Свій образ перша леді України доповнила брошкою від українського бренду Guzema Fine Jewelry. Зауважимо, що ця прикраса називається KVITKA. Прибуток з її продажу йде на навчальну програму жінок-військовослужбовиць на ветеранок УШПС.

Олена Зеленська виступила на заході у Нью-Йорку

Присутні поділилися власним досвідом, який стосується захисту прав дітей. Зокрема, був зроблений акцент на тому, що потрібно вводити нові механізми міжнародного захисту. Під час свого виступу Олена Зеленська закликала усіх дорослих здійснювати конкретні дії, аби врятувати дітей.

Прикро констатувати, але, якщо на наших очах стали можливими викрадення 19 тисяч дітей, катування, каліцтва та вбивства, це означає, що всі створені у світі правила та міжнародні запобіжники не спрацювали. Отже, потрібні принципово нові інструменти. І один із них запропонувала в ООН Україна,

– заявила перша леді.

Україна, зокрема, презентувала експертний документ. Його створили українські спеціалісти та державні органи влади на виконання спільної декларації четвертого Саміту. Цей документ розробили з досвіду, який Україна отримала під час повномасштабного вторгнення, що здійснила Росія 24 лютого 2022 року.

Це не теорія, це наша практика. Вистражданий досвід. Україна пропонує цей документ як дороговказ для міжнародної спільноти, який допоможе ефективно діяти й захищати дітей в умовах війни,

– йдеться у заяві Зеленської.

Олена Зеленська наголосила, що у світі мають бути права для дітей. Тому потрібно боротися з загрозами, які є зараз. Перша леді України також подякувала постійному представникові України при ООН Сергію Кислиці за модерування заходу. Він, крім того, допомагав його організовувати.