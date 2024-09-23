Президент вже розсекретив свої плани щодо поїздки та показав фото з Америки. Світлинами Володимир Зеленський поділився в інстаграмі.

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Так, для поїздки до США перша леді підібрала стильний чорний жакет, який поєднала зі штанами в тон. До свого вбрання вона додала шовкову хустку, яку зачепила на шиї. Олена Зеленська зав'язала волосся у низький хвіст та зробила невимушений макіяж.

Водночас її чоловік для візиту одягнув чорне поло з довгими рукавами з національним гербом та штани кольору хакі.

Для чого подружжя Зеленських прибуло до США

За словами президента, головне завдання поїздки – "зміцнення України, захисту всіх наших людей".

Цю війну можна завершити справедливим миром тільки на основі глобальної роботи. Кожен, хто цінує життя, може допомогти. І найбільш дієва допомога – це рішучість. План перемоги України буде на столі в усіх наших союзників,

– заявив Володимир Зеленський

Зауважимо, нещодавно перша леді з'явилася у Львові на відкритті відремонтованої лабораторії у Клінічному центрі дитячої медицини. Для заходу Олена Зеленська підібрала елегантне вбрання з витонченим поєднанням синього та коричневого відтінків.