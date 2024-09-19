Зауважимо, що в поїздці до міста лева Зеленську супроводжував бізнесмен та філантропа лорд Ешкрофт. За його сприяння Фундація дружини президента змогла модернізувати бактеріологічну лабораторію.

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Так, на зустрічі з персоналом та пацієнтами медичного центру перша леді продемонструвала вишуканий ансамбль у відтінках синього та коричневого. На ній був темно-синій жакет, прикрашений контрастними ґудзиками, в поєднанні з прямими штанами з акцентами кольору кемел та топом в тон. Завершили стильний образ дружини Володимира Зеленського туфлі темно-шоколадного кольору.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський та перша леді провели важливу дипломатичну зустріч з американським актором Майклом Дугласом та його сином Діланом у Києві. Це відбулося перед Самітом перших леді та джентльменів. Тоді Олена Зеленська з'явилася у доволі стриманому та водночас стильному вбранні. Перша леді одягнула класичний костюм в нестандартному кольорі, який доповнила золотими сережками.