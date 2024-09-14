Перша леді України Олена Зеленська на зустрічі поділилася, як готувалася до цієї події та розповіла про саміти, що проходили минулими роками. Крім того, дружина президента вразила своїм образом.

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Для зустрічі з Майклом та Діланом Дугласами Олена Зеленська обрала класичний костюм баклажанового, сливового відтінку, який доповнила ременем такого ж кольору. З прикрас помітно, що жінка віддала перевагу золотим сережкам. Як завжди, перша леді України з'явилася у доволі стриманому вбрані.

Володимир Зеленський також не зрадив традиції та на зустріч одягнув звичайні штани з футболкою, на якій видніється Герб України. Запрошені гості, до слова, прийшли у класичних синіх костюмах.

Володимир та Олена Зеленські, Майкл і Ділан Дугласи / Фото з сайту Президента України

Що Майкл і Ділан Дугласи сказали на зустрічі

На зустрічі з Зеленськими оскароносний актор Майкл Дуглас заявив, що захоплюється Україною та її народом, адже українці від початку повномасштабного вторгнення Росії показують свою стійкість.

Ви – джерело натхнення та чудове нагадування нашій країні про те, що означає демократія, про те, як кожен має бути відповідальним. Демократія – це велика робота для громадян,

– зазначив Майкл Дуглас.

Його син, Ділан Дуглас, сказав, що їхня сім'я підтримує Україну, тому й приїхала. Президент Володимир Зеленський подякував гостям за те, що вони готові розповідати світові про нашу державу.