В Україну Майкл Дуглас приїхав разом з сином та каже, що вони почувалися в безпеці. Актор зізнався, що ніколи не думав, що Київ настільки дивовижне та європейське місто.

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Я опинився в країні, яка є дуже об'єднаною, і це попри те, що війна триває так довго. Я знаю, що з'явилася втома, але ви повинні зрозуміти, як надихаєте, – як нова демократія, якій тільки 30 років, і це чудове нагадування Америці, що плекає демократію 278 років і має свої проблеми,

– поділився Дуглас.

Майкл розповів, що очікував побачити Київ більш зруйнованим. Однак актор натрапив на розбиту дитячу лікарню. Його розлютило те, що керована ракета прицільно влучила у будівлю.

Важко уявити, яким має бути громадянське суспільство, яке дозволяє бомбити дитячу лікарню, навіть в умовах війни. В Америці ми ще більше зрозуміли рівень жорстокості ворога, з яким ви боретесь,

– заявив відомий актор.

Майкл Дуглас про Україну: дивіться інтерв'ю онлайн

Майкл Дуглас вважає, що США та інші країни, які постачають Україні зброю, мають бути більш практичними й агресивними.