Вона вважає неправильним, що вони упустили деталі, які стосуються першої сім'ї Яремчука. На це вже відреагувала друга дружина Назарія Яремчука. Про це вона зазначила у своїх соцмережах.

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Дарія Яремчук підкреслила, що "кожен має право на свою історію".

Я б теж могла багато чого розповісти, проте ніколи не зможу когось критикувати. Бо ми з Назарієм не раз ночували в Ігоря Білозіра у Львові. Гарно було б побачити фільм про Білозіра,

– зазначила жінка.



Дружина Яремчука відреагувала на критику Оксани Білозір / Фото OBOZ.UA

Нагадаємо, під час свого нещодавнього інтерв'ю Оксана Білозір висловила своє здивування з приводу того, що у новому фільмі про митця не згадано першу дружину Яремчука, Олену, та його синів, Дмитра і Назарія.

Чому не звернулися до тих людей, які йшли поруч з ним по життю і впливали на формування його таланту? Перша сім'я – це найяскравіша сторінка в його історії. Тому що з ними він починав, вони були його натхненниками. Дружина разом з ним співала в гурті. Мені здається, що найважливіше – це старт, початок. Перші кроки, які найважчі, але й найтрепетніші з погляду пам'яті,

– зауважила співачка.

Варто вказати, що "Яремчук: Незрівнянний світ краси", ініційований та профінансований донькою артиста Марією Яремчук, увійшов в історію як найкасовіший документальний фільм в Україні. Після успішного кінотеатрального показу стрічка тепер доступна для перегляду на Netflix.

Що відомо про особисте життя Назарія Яремчука

Український співак був одружений двічі за життя. Від першого шлюбу з Оленою Шевченко у нього народилося двоє синів, Дмитро та Назарій. Від другого шлюбу з Дариною Яремчук народив доньку Марічку.