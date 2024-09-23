Папараці "підловили" принцесу Уельську з родиною перед недільною службою у церкві. Про це пише видання The Daily Mail.

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Так, Кейт Міддлтон з принцом Вільямом, королем Чарльзом і королевою Каміллою помітили біля церкви Краті Кірк, що поблизу Балморалу. Кетрін сфотографували, коли вона сиділа на пасажирському сидінні автомобіля поруч з коханим.

Її Високість була одягнена в картате пальто та капелюх кольору хакі від Hicks & Brown. Її образ доповнювали золоті сережки від Cassandra Goad.

Напередодні Кейт Міддлтон повернулася до виконання своїх королівських обов'язків після курсу хімієтерапії. Вона взяла участь в онлайн-зустрічі, присвяченій проєкту, пов'язаному з дитинством.