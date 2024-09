Про це український блогер розповів у своєму інстаграмі. Він заявив, що "пішов у похід в гори", нібито заблукав, а потім опинився у Румунії, вочевидь, незаконним шляхом.

Паша Бумчик незаконно перейшов кордон у Румунію

У своєму тіктоці Паша Бумчик, справжнє ім'я Павло Двуличанський, виклав відео, де він показав повістку, отриману від Солом'янського РТЦК та СП у Києві, а далі розкладені речі, гроші та намет у себе вдома. У наступних кадрах він показав гірські кадри з собою, вочевидь, на фоні Карпат.

Своє відео блогер підписав "врятував своє життя за три дні горами пішки", а також поставив на музичний супровід пісню Кузьми Скрябіна – "Нас кинули".

Паша Бумчик міг незаконно втекти з України після отримання повістки / Відео з тіктока українського блогера

Згодом у своєму інстаграмі Паша Бумчик зізнався, що він зараз у Румунії, куди потрапив, нібито заблукавши в горах "під час походу по гриби". У телеграмі блогер також показав геолокацію свого місцеперебування – місто Сигіт-Мармароський. За декілька днів Паша Бумчик пройшов 44,1 кілометра.

Паша Бумчик опинився у Румунії / Відео з інстаграму блогера

Однак попри ретельну підготовку Двуличанський не розрахував зусиль, і в одну з ночей сильно змерз у горах. На відео він зізнався, що "мало не замерз на смерть", адже температура в Карпатах у вересні вночі подекуди опускається до нульової позначки.

У ще одному відео, яке він опублікував у своїх соцмережах, Паша Бумчик, розповів, що він у Румунії, і тут йому "прикольно".

Народ, я в Румунії. Тут прикольно, мені подобається. Може, мені тут тоді й залишитись – не дарма я заблукав у лісі? Все, що робиться – на краще,

– сказав блогер.

Паша Бумчик втік з України / Відео з інстаграму блогера

Окрім того, у своєму телеграм-каналі він спитав підписників, чи хоче, щоб він розповів, за три дні через гори перейшов українсько-румунський кордон.

Що відомо більше про Пашу Бумчика

Паша Бумчик, справжнє ім'я якого Павло Двуличанський, – це популярний блогер, який живе довгий час в Києві, хоча сам він родом з Житомира. Йому вже виповнилося 27 років, рік його народження 1997, тому він давно перетнув межу призовного віку.

Бумчик вперше став відомим у 2015 році після сміливого трюку, коли він проїхався на даху вагона метро. Відтоді він здобув значну кількість прихильників, і наразі може похвалитися 428 000 підписників в інстаграмі.

За останні кілька років він став помітною фігурою серед блогерів, а кількість його підписників стрімко зростає. Його екстремальні ролики не залишилися непоміченими, привернувши увагу провідних західних ЗМІ, таких як The Daily Mail, The Daily Mirror і The Daily Telegraph.

Найбільшу свою популярність блогер отримав завдяки випадку з метро. У ролику він зняв, як їде на даху поїзда і перетинає міст, коли той виїжджає з тунелю, зібрав понад мільйон переглядів, що ще більше зміцнило його статус знаменитості в соціальних мережах.