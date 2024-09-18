Не так давно Кейт Міддлтон повідомила, що завершила курс хімієтерапії. Вона зазначила, що останні дев'ять місяців були складні для королівської родини. Тоді принцеса повідомила, що найближчим часом готова здійснити декілька публічних виступів. Схоже, як повідомляє BBC, жінка вже почала потроху працювати.

До речі Не бачили нічого подібного, – королівський експерт висловився про емоційне відео Кейт Міддлтон

Зустріч Кейт Міддлтон щодо нового проєкту зареєстрували у Придворному циркулярі, де записуються королівські справи. Принцеса Уельська й раніше працювала вдома. Однак після того, як вона почала лікуватися від онкології, зустріч офіційно зареєстрували вперше.

Видання BBC пише, що цього року дружина принца Вільяма ще зробить кілька виступів перед людьми. Зокрема, у листопаді, коли будуть проходити дні пам'яті, та на концерті напередодні Різдва.

Принцеса Уельська / Скриншот з відео

Хоч і новини про стан здоров'я Кейт Міддлтон позитивні, але королівський двір все одно з обережністю ставиться до принцеси. Річ у тім, що шлях до її одужання був складним й довгим.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон вперше повідомила, що хворіє на рак у березні цього року. Тоді вона записала звернення до людей. Відомо, що в січні принцесі Уельській зробили операцію на черевній порожнині.