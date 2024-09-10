Дружина принца Вільяма зізналася, що останні дев'ять місяців були дуже складними для їхньої сім'ї. Однак зараз Кейт планує повертатися до роботи, зокрема здійснити декілька публічних виступів найближчими місяцями.

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Королівський експерт Майкл Коул зазначив, що у відео Кейт Міддлтон має чудовий вигляд. Він назвав цей ролик зворушливим, інтимним, відвертим та сміливим, а також сказав, що такого королівська родина ще не робила.

Це справді майстерно, ми ніколи не бачили нічого подібного. Ми ніколи не бачили, щоб принц цілував свою дружину-принцесу під час прогулянки пляжем у Норфолку,

– поділився експерт.

Коул вважає, що відео, де Кейт розповідає про завершення лікування від раку, це домашнє кіно, навіть частково голлівудське, розумне та блискуче. Тепер усі мають інтимні кадри самого принца Вільяма.

Кейт Міддлтон та принц Вільям / Скриншот з відео

Ви коли-небудь бачили сім'ю, таку закохану, таку щасливу разом? Я вважаю, що варто зазначити, що навіть наприкінці цієї довгої серії процедур вона (Кейт – Show 24) виглядає надзвичайно добре, навіть за таких обставин,

– розповів Майкл Коул в інтерв'ю.

Що відомо про боротьбу Кейт Міддлтон з раком