Вона опублікувала допис в інстаграм, в якому звернулася до дружини нашого президента. Крім того, Джилл Байден виставила спільне фото з Оленою Зеленською.
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На знімку обидві перші леді усміхнені та обіймають одна одну. У своєму дописі Байден похвалила Зеленську за її самовідданістю та мужністю.
Серед таких страждань вдома ви вирішили вийти за межі своїх кордонів, закликаючи світових лідерів побачити наші спільні виклики з новою ясністю та сміливістю. Ми продовжуємо бути з вами та з усім народом України — сьогодні та в майбутньому,
– зазначила перша леді США.
Що відомо про виступ Олени Зеленської в Нью-Йорку
- Перша леді виголосила промову, в якій наголосила на нагальній потребі захисту прав дітей у всьому світі, особливо в зонах конфліктів.
- Вона згадала тривожну статистику викрадень, катувань та вбивств українських дітей в умовах російської агресії, підкресливши, що нинішні міжнародні механізми захисту дітей не працюють.
- У своїй промові Олена Зеленська закликала до розробки інноваційних та ефективних стратегій захисту.