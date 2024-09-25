Вона опублікувала допис в інстаграм, в якому звернулася до дружини нашого президента. Крім того, Джилл Байден виставила спільне фото з Оленою Зеленською.

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На знімку обидві перші леді усміхнені та обіймають одна одну. У своєму дописі Байден похвалила Зеленську за її самовідданістю та мужністю.

Серед таких страждань вдома ви вирішили вийти за межі своїх кордонів, закликаючи світових лідерів побачити наші спільні виклики з новою ясністю та сміливістю. Ми продовжуємо бути з вами та з усім народом України — сьогодні та в майбутньому,

– зазначила перша леді США.

Що відомо про виступ Олени Зеленської в Нью-Йорку