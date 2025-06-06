Встреча в Королевском дворце состоялась 4 июня. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на сайт монаршей семьи.

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Дети в возрасте от 9 до 17 лет, пострадавших в результате российского нападения, проведут несколько недель в Швеции. Инициатором этого была детская больница Астрид Линдгрен при Каролинской университетской больнице.

Королева и кронприцесса тепло общались и чаевничали с украинскими детьми, делать совместные фото. А телеведущий и фокусник Тоббе Блом развлекал молодежь разнообразными трюками.

Встреча королевы и кронпринцессы Швеции с маленькими украинцами / Фото SPA

Как Швеция поддерживает Украину

Фонд королевы Швеции Сильвии World Childhood Foundation с начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину. Его целью является внедрить альтернативные формы опеки над людьми, которые потеряли свои семьи. Также фонд занимается поддержкой ментального оздоровления детей.

Осенью прошлого года королева Швеции и принцесса Мадлен встретились с первой леди Еленой Зеленской в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Супруга президента Зеленского выразила благодарность за поддержку Украины.