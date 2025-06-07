Король Великобритании в парадной форме на днях прибыл в Ларкголлу, графство Уилтшир, где побывал на военных учениях. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на BBC.

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Это первый визит монарха после того, как он получил звание генерал-капитана в 2022 году. Короля пригласили в офицерскую столовую, где он встретился с артиллеристами и резервистами Королевской артиллерии.



Чарльз III посетил Королевский артиллерийский полк / Фото из инстаграма королевской семьи

Чарльзу III показали уникальные исторические артефакты, в частности, парадную форму своего прадеда Георга V. Уже на территории полигона ему продемонстрировали снаряжение, артиллерийскую систему Archer, реактивную систему залпового огня и беспилотники.

Также королю предложили сделать выстрел из легкой пушки L118. Он надел наушники и потянул за рычаг. Монарх имел довольный вид, а сержант похвалил его за технику стрельбы.

Первый раз он не нажал достаточно сильно, но второй раз все прошло без ошибок,

– рассказал сержант Митчелл.



Чарльз III выстрелил из пушки / Фото из инстаграма королевской семьи

Перед отъездом королю подарили 105-миллиметровый патрон с гравировкой по случаю его первого визита в полк в должности генерал-капитана.

Несколькими днями ранее принц Уильям посетил авиабазу Уоттишам и встретился с солдатами в военной форме. А в марте сын короля посетил Эстонию, где проехался на танке Challenger 2 вблизи российской границы.