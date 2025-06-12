Об этом сообщили на инстаграм-странице королевской семьи, пишет Show 24. К сообщению прикрепили совместную фотографию Чарльза III и Александры Матвийчук.

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Александра Матвийчук также является председателем украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод". Она основана в 2007 году и занимается защитой прав человека, продвигает демократию и поддерживает гражданское общество в Украине. В 2022 году отмечена Нобелевской премией мира.

Чарльз III и Александра Матвийчук / Фото из инстаграма королевской семьи

Ранее мы сообщали, что король Чарльз III посетил Королевский артиллерийский полк.

Что известно об Александре Матвийчук

Александра Матвийчук закончила юридический факультет и аспирантуру кафедры и истории государства и права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Матвийчук получила немало наград, в частности является лауреатом премии имени Василия Стуса и премии "Защитник демократии", в 2017 году посольство США отметило ее премией "Отважная женщина Украины".

Александра также является координатором общественной инициативы "Евромайдан SOS", которую создали в ответ на жестокий разгон студентов на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года.