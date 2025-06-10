Кейт Миддлтон появилась в Хакни Вик – популярном среди молодежи районе Лондона, где расположено много баров, ресторанов и ночных клубов. Там она осмотрела новый филиал музея Виктории и Альберта (V&A East Storehouse), где открыт доступ к более чем 500 тысячам экспонатов. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на People.

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Это разнообразные работы, касающиеся моды, кинематографа, дизайна и других видов искусства. Принцессе Уэльской устроили экскурсию по музею и рассказали ей о том, как работают в музее для сохранения и демонстрации некоторых необычных экспонатов.

Кейт Миддлтон общалась с работниками и интересно провела время. Директор музея заметил, что принцесса была заинтересована и хорошо осведомлена о некоторых материалах.

Кейт Миддлтон в музее / Фото из инстаграма королевской семьи

Образ принцессы Уэльской

Кейт Миддлтон предстала в элегантном деловом образе. Она надела белую футболку и брючный костюм-двойку синего цвета от Alexander McQueen, что является ее любимым брендом.

Образ принцессы дополняли черные туфли-лодочки, золотые серьги из лазурита и лунного камня и массивное золотое колье.



Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Добавим, ранее принцесса Кейт также выбирала синий цвет. Она вместе с мужем посетила официальную церемонию присвоения имени HMS Glasgow. Для выхода Кейт Миддлтон предстала в платье-пальто с белыми вставками от Suzannah London и дополнила образ шляпкой от Philip Treacy.