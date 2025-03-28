Вперше після нещодавньої госпіталізації: Чарльза, який лікується від раку, помітили на публіці

Днями короля Чарльза III госпіталізували через побічні реакції від лікування раку. Тепер же Його Величність вперше після цього побачили на публіці.

Перехожі, які помітили короля Чарльз III, розповіли журналістам, у якому він був стані. Повідомляє Show 24 з посиланням на Sky News.

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Так, за інформацією британських медіа, король виїхав з Кларенс-хаусу автомобілем і помахав громадянам рукою. Як повідомляють очевидці, Його Високість мав привітний вигляд і прямував до свого заміського маєтку Гайгроув у графстві Глостершир.

Ми прийшли сьогодні до палацу, щоб пофотографуватися, але ми ніколи не думали, що побачимо короля. Бачити його усміхненим і махаючим рукою – це таке полегшення,

– розповів чоловік, який прийшов до резиденції Кларенс-хаус.

Що відомо про онкологію в короля Чарльза III

5 лютого минулого року британський монарх повідомив, що йому діагностували рак. Захворювання виявлено на ранній стадії після планової операції з видалення доброякісної пухлини простати.

На час лікування хвороби Чарльз III передав частину своїх обов'язків іншим членам британської монаршої родини, а 30 квітня повернувся до публічного життя, відвідавши онкологічний центр разом з дружиною, королевою Каміллою.

Офіційні представники палацу уникали детальних коментарів щодо лікування та його побічних ефектів. Однак джерело з близького оточення короля висловило оптимістичну оцінку, порівнявши ситуацію з "найдрібнішою нерівністю на дорозі, яка веде в правильному напрямку".

Нагадаємо, нещодавно король Чарльз III посвятив актора та письменника Стівена Фрая у лицарі.