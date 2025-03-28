Прохожие, которые заметили короля Чарльз III, рассказали журналистам, в каком он был состоянии. Сообщает Show 24 со ссылкой на Sky News.

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Так, по информации британских медиа, король выехал из Кларенс-хауса на автомобиле и помахал гражданам рукой. Как сообщают очевидцы, Его Высочество имел приветливый вид и направлялся к своему загородному поместью Гайгроув в графстве Глостершир.

Мы пришли сегодня во дворец, чтобы пофотографироваться, но мы никогда не думали, что увидим короля. Видеть его улыбающимся и машущим рукой – это такое облегчение,

– рассказал мужчина, который пришел в резиденцию Кларенс-хаус.

Что известно об онкологии у короля Чарльза III

5 февраля прошлого года британский монарх сообщил, что ему диагностировали рак. Заболевание выявлено на ранней стадии после плановой операции по удалению доброкачественной опухоли простаты.

На время лечение болезни Чарльз III передал часть своих обязанностей другим членам британской монаршей семьи, а 30 апреля вернулся к публичной жизни, посетив онкологический центр вместе с женой, королевой Камиллой.

Официальные представители дворца избегали подробных комментариев относительно лечения и его побочных эффектов. Однако источник из близкого окружения короля выразил оптимистичную оценку, сравнив ситуацию с "мельчайшей неровностью на дороге, которая ведет в правильном направлении".

Напомним, недавно король Чарльз III посвятил актера и писателя Стивена Фрая в рыцари.