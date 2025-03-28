Прохожие, которые заметили короля Чарльз III, рассказали журналистам, в каком он был состоянии. Сообщает Show 24 со ссылкой на Sky News.
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Так, по информации британских медиа, король выехал из Кларенс-хауса на автомобиле и помахал гражданам рукой. Как сообщают очевидцы, Его Высочество имел приветливый вид и направлялся к своему загородному поместью Гайгроув в графстве Глостершир.
Мы пришли сегодня во дворец, чтобы пофотографироваться, но мы никогда не думали, что увидим короля. Видеть его улыбающимся и машущим рукой – это такое облегчение,
– рассказал мужчина, который пришел в резиденцию Кларенс-хаус.
Что известно об онкологии у короля Чарльза III
- 5 февраля прошлого года британский монарх сообщил, что ему диагностировали рак. Заболевание выявлено на ранней стадии после плановой операции по удалению доброкачественной опухоли простаты.
- На время лечение болезни Чарльз III передал часть своих обязанностей другим членам британской монаршей семьи, а 30 апреля вернулся к публичной жизни, посетив онкологический центр вместе с женой, королевой Камиллой.
- Официальные представители дворца избегали подробных комментариев относительно лечения и его побочных эффектов. Однако источник из близкого окружения короля выразил оптимистичную оценку, сравнив ситуацию с "мельчайшей неровностью на дороге, которая ведет в правильном направлении".
Напомним, недавно король Чарльз III посвятил актера и писателя Стивена Фрая в рыцари.