Невимовно цинічно, – чоловік Ірини Федишин обурився розіграшем УЗД у лікарні після втрати доньки

Чоловік співачки Ірини Федишин Віталій Човник обурився публікацією на сторінках лікарні Святої Анни в соцмережах.

Наступного дня після втрати доньки там оприлюднили відео з розіграшем трьох сертифікатів на безоплатні УЗД-обстеження. Така публікація обурила чоловіка артистки, адже в ніч, коли його дружина опинилася в критичному стані, у медичному закладі не було чергового лікаря ультразвукової діагностики. Про це Віталій Човник написав в інстаграм-сторіс.

Він зізнався, що побачене глибоко його вразило, адже саме в цій лікарні Ірина Федишин втратила ненароджену доньку. Через важкі ускладнення під час вагітності співачці згодом також видалили матку.

Знаєте, як це виглядає для батька, який щойно втратив свою дитину? Боляче. Цинічно. Невимовно цинічно,

– написав чоловік співачки.

Він наголосив, що УЗД – це не просто послуга, яку можна розіграти в соціальних мережах для привернення уваги до лікарні. Насамперед це важливий метод медичної діагностики, результати якого в екстрених ситуаціях допомагають медикам ухвалювати життєво важливі рішення. Віталій також нагадав, що в ніч, коли його дружина опинилася в критичному стані, у лікарні не було чергового спеціаліста з УЗД.

Чому ви знаходили можливість розігрувати безплатне УЗД, але не забезпечили доступність невідкладної УЗД-діагностики вночі, коли вона була потрібна пацієнтці?

– обурився чоловік.

Чоловік Ірини Федишин обурився розіграшем УЗД у лікарні після трагедії / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про проблеми з УЗД під час вагітності Ірини Федишин

Раніше Ірина Федишин розповідала, що в лікарні Святої Анни не було постійного чергового лікаря ультразвукової діагностики. За її словами, вночі спеціаліст мав приїжджати до медичного закладу лише після телефонного виклику.

Коли Ірина опинилася в лікарні у критичному стані, їй провели УЗД, однак лікарка, яка виконувала обстеження, не могла визначити, що саме відбувається. Через це Віталій вирішив звернутися по допомогу до іншого медика. Він зателефонував йому та показав зображення з монітора через відеозв'язок. Інший лікар запідозрив відшарування плаценти й наголосив, що Ірину потрібно негайно оперувати. У цій ситуації час мав вирішальне значення, адже зволікання могло бути небезпечним для життя співачки.

Згодом співачка розповіла, що виписалася з лікарні з трьома важкими записами в медичній документації: внутрішньоутробна загибель доньки, видалення матки та геморагічний шок III ступеня.

А раніше чоловік Ірини Федишин назвав імена медиків, яких звинувачує у трагедії, та розповів про порушення в лікарні.