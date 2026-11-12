Невыразимо цинично, – супруг Ирины Федишин возмутился розыгрышем УЗИ в больнице после потери дочери

На следующий день после потери дочери там опубликовали видео с розыгрышем трех сертификатов на бесплатные УЗИ-обследования. Такая публикация возмутила супруга артистки, ведь в ту ночь, когда его жена оказалась в критическом состоянии, в медицинском учреждении не было дежурного врача по ультразвуковой диагностике. Об этом Виталий Човник написал в инстаграм-сторис.

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Он признался, что увиденное глубоко его потрясло, потому что именно в этой больнице Ирина Федишин потеряла нерожденную дочь. Из-за тяжелых осложнений во время беременности певице впоследствии также удалили матку.

Знаете, как это выглядит для отца, который только что потерял своего ребенка? Больно. Цинично. Невыразимо цинично– написал супруг певицы.

Он подчеркнул, что УЗИ – это не просто услуга, которую можно разыграть в социальных сетях для привлечения внимания к больнице. Прежде всего это важный метод медицинской диагностики, результаты которого в экстренных ситуациях помогают медикам принимать жизненно важные решения. Виталий также напомнил, что в ту ночь, когда его жена оказалась в критическом состоянии, в больнице не было дежурного специалиста по УЗИ.

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Почему вы нашли возможность устраивать розыгрыши с бесплатным УЗИ, но не обеспечили доступность неотложной УЗИ-диагностики ночью, когда она была нужна пациентке?– возмутился мужчина.

Муж Ирины Федишин возмутился розыгрышем УЗИ в больнице после трагедии / Скриншот из Instagram-сторис

Что известно о проблемах с УЗИ во время беременности Ирины Федишин

Ранее сама Ирина Федишин рассказывала, что в больнице Святой Анны не было постоянного дежурного врача ультразвуковой диагностики. По ее словам, ночью специалист должен был приезжать в медицинское учреждение только после телефонного вызова.

Во время обследования возникла еще одна проблема: врач, проводившая УЗИ, не могла определить, что именно происходит с беременностью. Тогда Виталий решил обратиться к другому врачу. Он позвонил ему и показал изображение с монитора через видеосвязь. Другой врач заподозрил отслойку плаценты и подчеркнул, что Ирину нужно немедленно оперировать.

Впоследствии певица рассказала, что выписалась из больницы с тремя тяжелыми записями в медицинской документации: внутриутробная гибель дочери, удаление матки и геморрагический шок III степени.

А ранее муж Ирины Федишин назвал имена медиков, которых обвиняет в трагедии, и рассказал о нарушениях в больнице.