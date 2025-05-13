Черговий скандал не забарився: відомий гурт погрожує "Кварталу 95" судом

Український дарк-кантрі гурт Zwyntar звинуватив Студію "Квартал 95" у незаконному використанні їхньої пісні "Мексиканець" під час концерту, що відбувся 10 травня 2025 року. Музиканти заявили, що попри відмову, студія все одно використала музичний матеріал гурту.

Відтак, тепер учасники Zwyntar погрожують "Кварталу 95" судовим позовом. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку колективу.

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Так, за словами музикантів, 11 квітня 2025 року до них зверталася музична редакторка "Кварталу" та "Ліги сміху" щодо прав на використання пісні. Отримавши відмову та інформацію про те, що авторські права належать гурту, представниця студії "зникла", проте згодом композиція все ж була використана у виступі – на сцені пролунала мелодія із композиції "Мексиканець".

"Квартал 95" посилається на право створення пародій, але Zwyntar не згодні з таким трактуванням, оскільки вважають, що студія просто наклала власний текст на їхню музику.

"Витвір мистецтва", який був створений студією 95-й квартал, на нашу думку, жодним чином не підпадає під визначення терміну "пародія" у розумінні закону, оскільки жодним чином не має у своєму змісті комічного та сатиричного характеру стосовно подій у створеній нами пісні "Мексиканець",

– пояснюють музиканти.

Представники гурту Zwyntar висловили обурення ситуацією та заявили, що вважають використання їхньої музики "ударом по репутації" і не бажають асоціюватися із "творчістю" чи політичним контекстом Студії "Квартал 95".

Гурт закликає представників студії надати пояснення та вирішити спір у досудовому порядку, в іншому випадку погрожує судовим позовом.