Українців роздратувало зневажливе ставлення Анни до всього українського, її просування російської культури та пропагандистських наративів на четвертий рік повномасштабної війни Росії з Україною, а до того ж безкарність Алхім.

До дискусії щодо цієї ситуації долучилися відомі блогери, громадські діячі та військові. Для багатьох публічних людей спроба зберегти нейтралітет навіть перетворилася на конфлікт. Так, в епіцентрі публічної дискусії опинилася блогерка Даша Квіткова, співзасновниця мережі барів G.Bar Сабіна Мусіна та дизайнерка Ельвіра Гасанова.

До теми Анна Алхім зустрілася з російським блогером і знову нарвалася на критику

Даша Квіткова

З аудиторією в 1,8 мільйона підписників Даша Квіткова стала однією з перших, хто потрапив під шквал критики та, за її словами, погроз. Річ у тім, що стало відомо, що Даша підписана на Анну Алхім в інстаграмі.



Даша Квіткова підписана на Анну Алхім в інстаграмі / Скриншот допису блогерки Олени Мандзюк

Замість виправдань чи суперечки Даша Квіткова виступила за толерантність та проти російського, "публічної розправи" і "натравлювання людей одне на одного під виглядом "боротьби за справедливість", наголосивши на важливості людяності навіть у складні часи.

Я толерую людяність і об'єднання, коли важко. Я людина, і я хочу залишатися людиною. Я не нав'язую іншим як їм жити. Не визначаю, хто має право на існування, а хто – ні, через те, що вони не виправдали моїх очікувань,

– написала блогерка в себе в інстаграм-сторіс.

Даша Квіткова прокоментувала скандал з Анною Алхім / Скриншоти з її інстаграм-сторіс

Позицію Квіткової розкритикувала Аліна Михайлова – керівниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі". Те, що ви називаєте "толерантністю", у воєнний час називається байдужістю з естетичним обрамленням. Я не за цькування, я – за межу. Бо поки наші воїни платять ціною життя, хтось в тилу торгує обличчям, продає курси, зневажаючи мову, пісню, пам'ять і честь,

– написала офіцерка ЗСУ. Вона вважає, що, толерантності до людей, які, маючи платформи, використовують її для безглуздя, зневаги й розчинення національного стрижня, бути не може.



Аліна Михайлова прокоментувала допис Даші Квіткової / Скриншот з інстаграму

Сабіна Мусіна

Блогерка додала палива до вогню, опублікувавши в соцмережах тред з нібито цитатою Симона Петлюри: "Гірше, ніж московські воші, можуть бути тільки українські гниди".

Однак у коментарях їй вказали, що цей вислів не має жодного документального підтвердження і, ймовірно, є витвором радянської пропаганди, спрямованої на розкол українського суспільства.

Ми витрачаємо час на боротьбу, яка несе більше роздратування, замість того, щоб фокусуватися на головному ворогові й на тому, щоб взагалі продовжувати опір. Жорстокість лякає,

– написала Сабіна Мусіна.

Вона додала, що не підтримує російське та позицію Анни Алхім, але так само і не підтримує жорстоку травлю та прилюдне знищення.



Сабіна Мусіна опублікувала скандальний тред / Скриншот з соцмереж

Нейтралітет у таких темах – це теж вибір. І він завжди має наслідки. Бо саме завдяки мовчанню, "толерантності", "всепрощенню" і хронічному "какая разніца" ця війна і почалась у 2014-му. Коли ви кажете, що не підтримуєте Алхім, але водночас не підтримуєте "жорстку реакцію" – ви зрізаєте відповідальність. Не засудити – означає легітимізувати,

– відреагувала на ці слова Сабіни керівниця медичної служби "Ульф" Аліна Михайлова.

Після хвилі хейту Мусіна опублікувала розгорнуте вибачення: "Щиро прошу вибачення перед кожним, кого зачепила необережно обрана мною цитата. Я обрала її не розібравшись у справжньому глибинному змісті цього виразу. Я ніколи не підтримувала жодного прояву зросійщення – ні від кого, ні під яким виглядом. Алхім засуджую публічно і крапка".



Скандальний допис Сабіни Мусіної / Скриншоти з інстаграму

Ельвіра Гасанова

Дизайнерка закликала "всіх посміхатися" на тлі скандалу. Однак це лише загострило критику на її адресу, особливо після того, як з'ясувалося, що вона теж продовжує стежити за Анною Алхім у соцмережах. У відповідь хейтерам Ельвіра написала, що переїхала з Донецька у 2014 році, коли ті, хто сьогодні називає себе щирими українцями, слухав російську музику, поки на фронті проливалась кров. Згодом Гасанова коментар видалила.

Ельвіра Гасанова нарвалась на критику на тлі скандалу з Алхім / Скриншоти з соцмереж

А як можна бути такою тупою та пихатою, це щось феєричне. Втекти від війни – це не позиція. Позиція – це коли люди зі Львова, Дніпра, Франківська, Києва та того ж Донбасу – за цей Донбас воюють. Май повагу. Культура відміни в Україні тільки починається. І це не страшно. Це справедливо,

– різко відповіла їй Аліна Михайлова.



Аліна Михайлова розкритикувала Ельвіру Гасанову / Скриншот з тредс



Аліна Михайлова розкритикувала Ельвіру Гасанову / Скриншот з інстаграму

Після цього дизайнерка вийшла в інстаграм-сторіс, де написала, що покинула Донецьк не через страх, а з бажанням жити у вільній Україні, вважаючи себе українкою не лише за документами, а й за свідомим вибором. Вона додала, що через російську агресію втратила домівку не лише у Донецьку, а й в Бучі – і наголосила на своїй активній життєвій позиції: продовженні роботи в Україні, створенні робочих місць та благодійних ініціатив.

Я ніколи не дозволяла собі – і не дозволю – зневажати тих, хто став на захист України. Я вдячна кожному, хто захищає нашу країну. І я роблю все, що можу, щоб підтримати – справами, а не словами. Так, у моєму пості була емоції. Емоція вагітної жінки, втомленої від постійного тиску і жорстокості інформаційного простору. Я не толерую ворога. Не слухаю, не дивлюсь, не виправдовую, але я не відповідаю за інших – лише за себе. Мене справді лякає, коли незнайомі люди дозволяють собі називати мене "мр*зь". Не знаючи моєї історії, не спитавши мого голосу. Я не жертва. Але я – людина… Дякую всім – хто тримає фронт – і хто зберігає гідність,

– підсумувала Ельвіра.



Ельвіра Гасанова прокоментувала хейт у свою сторону / Скриншот з інстаграм-сторіс

Скандал навколо Анни Алхім вчергове засвідчив, що питання мови, культурної ідентичності та громадянської позиції продовжують бути надзвичайно чутливими темами для українського суспільства. Водночас завжди слід пам'ятати, що повага до державної мови та культури є фундаментальною цінністю в умовах збереження національної ідентичності.

Зауважимо, напередодні наша редакція писала про те, що Анну Алхім підтримала Соня Морозюк і усе, що відомо про новий мовний скандал за участі Алхім – теж читайте в нашому матеріалі.