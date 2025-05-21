Мене всі зненавидять, – зірка "50 відтінків сірого" та її колега дали інтерв'ю російському медіа

Голлівудські акторки Дакота Джонсон і Адріа Архона, які зіграли головні ролі в новій романтичній комедії Splitsville, відвідали 78-й Каннський кінофестиваль для презентації стрічки. У рамках промотуру знаменитості дали інтерв'ю проросійському медіа.

До того ж вони звернулися до своїх шанувальників з країни-терористки. Це стало несподіванкою для українців, з огляду на повномасштабну війну Росії проти України, пише Show 24.

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Так, російське медіа "Известия" отримало ексклюзивну можливість поспілкуватися з Дакотою Джонсон і Адрією Архоною. Під час інтерв'ю журналіст запропонував зіркам звернутися до глядачів російською.

Не ризикуватиму, можу сказати щось не так – і мене всі зненавидять. Тож просто скажу: hi, Russia ("Привіт, Росіє!" – 24 Канал),

– сказала Адріа Архона.

Водночас реакція Дакоти Джонсон залишилася невідомою – її відповідь не згадали в тексті.

Дакота Джонсон і Адріа Архона дали інтерв'ю проросійському медіа / Скриншот з російського видання

Для довідки! Splitsville – комедія режисера Майкла Анджело Ковіно, яка розповідає про дві пари, що настільки заплутались у власних стосунках, що згодом втрачають розуміння, хто з ким у парі.

Примітно, що ані Джонсон, ані Архона за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну жодного разу не висловлювали своєї позиції щодо війни. Водночас їхня згода на інтерв'ю російському каналу може бути розцінена як підтримка країни-агресорки.