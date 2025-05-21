К тому же они обратились к своим поклонникам из страны-террористки. Это стало неожиданностью для украинцев, учитывая полномасштабную войну России против Украины, пишет Show 24.

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Так, российское медиа "Известия" получило эксклюзивную возможность пообщаться с Дакотой Джонсон и Адрией Архоной. Во время интервью журналист предложил звездам обратиться к зрителям на русском.

Не буду рисковать, могу сказать что-то не так – и меня все возненавидят. Поэтому просто скажу: hi, Russia ("Привет, Россия!" – 24 Канал),

– сказала Адриа Архона.

В то же время реакция Дакоты Джонсон осталась неизвестной – ее ответ не упомянули в тексте.

Дакота Джонсон и Адриа Архона дали интервью пророссийскому медиа / Скриншот с российского издания

Для справки! Splitsville – комедия режиссера Майкла Анджело Ковино, которая рассказывает о двух парах, настолько запутавшихся в собственных отношениях, что впоследствии они теряют понимание, кто с кем в паре.

Примечательно, что ни Джонсон, ни Архона за все время полномасштабного вторжения России в Украину ни разу не высказывали своей позиции относительно войны. В то же время их согласие на интервью российскому каналу может быть расценено как поддержка страны-агрессора.