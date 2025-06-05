Дакота Джонсон та фронтмен Coldplay розійшлися після 8 років стосунків, – ЗМІ

Американська акторка Дакота Джонсон, відома за фільмом "П'ятдесят відтінків сірого", та фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін розійшлися. Стосунки пари тривали вісім років з перервами.

Про це журналу People повідомив інсайдер, передає Show 24. За його словами, цього разу Дакота та Кріс розійшлися остаточно. Їхні представники не відповіли на запит видання про коментарі.

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Дакота Джонсон та Кріс Мартін почалися зустрічатися у 2017 році. У березні 2024 року інсайдер розповів журналу People, що зірки заручені вже кілька років, однак тоді вони "не поспішали одружуватися".

У серпні 2024 року з'явилися чутки, що пара розійшлася. Та представник Джонсон спростував цю інформацію і заявив, що вони "щасливі разом". Приблизно тоді ж інсайдер повідомив те ж саме:

Звичайно, у них були проблеми та вони робили перерви в минулому, але зараз все чудово. Вони обидва люблять свою кар'єру. Вони намагаються балансувати якнайкраще,

– сказав він.

До цього, у червні 2024 року, інсайдер заявив, що у Дакоти Джонсон та Кріса Мартіна були "злети та падіння, але тепер вони точно знову разом".

Раніше ми повідомляли, що Бред Пітт прокоментував розлучення з Анджеліною Джолі.

Коротко про попередні стосунки Дакоти Джонс та Кріса Мартіна