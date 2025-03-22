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Show24 Світові знаменитості Дан Балан вперше за довгий час приїхав до України: де показався співак
22 березня, 16:34
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Дан Балан вперше за довгий час приїхав до України: де показався співак

Марія Касій
Основні тези
  • Молдавський співак Дан Балан вперше за тривалий час відвідав Київ, поділившись фото зі столиці.
  • Українські шанувальники з ентузіазмом відреагували на його візит, очікуючи на анонс концертів у країні.

Молдавський співак Дан Балан несподівано показався у Києві. Музикант поділився кількома фото зі столиці.

Колишній суддя "Голосу країни" Дан Балан вперше за тривалий час приїхав до України. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співака

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Дан Балан опублікував кілька фото з Києва. Він показався на тлі Михайлівського золотоверхого монастиря. Співак прогулювався столицею України у стильному чорному вбранні. Він доповнив образ окулярами та пов'язкою на голові. 

Магія Києва в кожному кроці…
– написав Дан Балан. 


Дан Балан / Фото з інстаграму Дана Балана


Дан Балан / Фото з інстаграму Дана Балана

Українські шанувальники артиста із захватом відреагували на його фото з Києва. Хтось робить співаку компліменти, а хтось чекає на анонс концерту.  

  • "Це натяк на концерт у Києві?";
  • "Коли вже тур по Україні?";
  • "Раді бачити в Україні";
  • "Чекаємо на тур Україною";
  • "Повернення легенди";
  • "Вітаємо в Києві! Україна тебе любить".

Де зараз Дан Балан і коли він востаннє був в Україні

  • Дан Балан, який у 2019 році був зірковим тренером у "Голосі країни", після початку повномасштабного вторгнення став менш активним у соцмережах.
  • 27 лютого він публікував допис на підтримку України, а у травні 2023 презентував кліп, знятий у довоєнному Києві.
  • Влітку 2024 року Дан Балан несподівано повернувся в Україну, а в серпні він виступив з концертом в Одесі. Цікаво, що у перервах між піснями він спілкувався з публікою українською мовою.