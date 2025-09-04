Укр Рус
4 вересня, 00:05
2

Даніель Салем показав відео з таємничою жінкою: "Здається, я закохався"

Софія Хомишин
Основні тези
  • Даніель Салем натякнув на нові стосунки, поділившись відео з таємничою жінкою в соцмережах.
  • Салем розлучився з дружиною Марією у 2022 році, причиною стали ревнощі, у них є донька Саната-Луна.

Український телеведучий та військовослужбовець Даніель Салем заінтригував підписників натяком на нові стосунки. У соцмережах він поділився зворушливим відео з таємничою жінкою.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Даніеля Салема. 

На кадрах видно, як Салем їде в автомобілі, а його супутниця ніжно торкається його обличчя та дуркує. Ролик телеведучий підписав словами: "Love is…" ("Любов – це…").

Здається, я закохався?,
додав він у підписі до відео.

При цьому обличчя загадкової супутниці він не показав, у ролику з'явилася тільки її рука.

Що відомо про особисте життя Даніеля Салема? 

  • Близько 17 років телеведучий перебував у шлюбі з жінкою Марією, однак напередодні повномасштабного вторгнення подружжя вирішило розійтися. У 2022 році вони офіційно оформили розлучення.
  • За словами Даніеля, однією з головних причин стали ревнощі.
  • У пари є донька Саната-Луна. Дівчинка мешкає з матір'ю за кордоном, але час від часу навідує батька в Україні.
  • Після розриву з Марією ЗМІ приписували Салему роман зі співачкою Lida Lee. Проте самі зірки неодноразово підкреслювали, що їхні стосунки – виключно дружні.