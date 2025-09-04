Український телеведучий та військовослужбовець Даніель Салем заінтригував підписників натяком на нові стосунки. У соцмережах він поділився зворушливим відео з таємничою жінкою.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Даніеля Салема.

На кадрах видно, як Салем їде в автомобілі, а його супутниця ніжно торкається його обличчя та дуркує. Ролик телеведучий підписав словами: "Love is…" ("Любов – це…").

Здається, я закохався?,

– додав він у підписі до відео.

При цьому обличчя загадкової супутниці він не показав, у ролику з'явилася тільки її рука.

Що відомо про особисте життя Даніеля Салема?