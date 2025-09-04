4 вересня, 00:05
Даніель Салем показав відео з таємничою жінкою: "Здається, я закохався"
Основні тези
- Даніель Салем натякнув на нові стосунки, поділившись відео з таємничою жінкою в соцмережах.
- Салем розлучився з дружиною Марією у 2022 році, причиною стали ревнощі, у них є донька Саната-Луна.
Український телеведучий та військовослужбовець Даніель Салем заінтригував підписників натяком на нові стосунки. У соцмережах він поділився зворушливим відео з таємничою жінкою.
Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Даніеля Салема.
На кадрах видно, як Салем їде в автомобілі, а його супутниця ніжно торкається його обличчя та дуркує. Ролик телеведучий підписав словами: "Love is…" ("Любов – це…").
Здається, я закохався?,
– додав він у підписі до відео.
При цьому обличчя загадкової супутниці він не показав, у ролику з'явилася тільки її рука.
Що відомо про особисте життя Даніеля Салема?
- Близько 17 років телеведучий перебував у шлюбі з жінкою Марією, однак напередодні повномасштабного вторгнення подружжя вирішило розійтися. У 2022 році вони офіційно оформили розлучення.
- За словами Даніеля, однією з головних причин стали ревнощі.
- У пари є донька Саната-Луна. Дівчинка мешкає з матір'ю за кордоном, але час від часу навідує батька в Україні.
- Після розриву з Марією ЗМІ приписували Салему роман зі співачкою Lida Lee. Проте самі зірки неодноразово підкреслювали, що їхні стосунки – виключно дружні.