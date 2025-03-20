Даніель Салем зізнався, чи залишиться військовим після завершення війни
- Даніель Салем заявив, що залишиться військовим після завершення війни, але кіно також стане важливою частиною його життя.
- Салем поєднує військову службу з роботою на телебаченні та зйомками в кіно, використовуючи відпустку для зйомок.
Телеведучий Даніель Салем служить у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена" під позивним "Сойєр". Він заявив, що залишиться військовим після завершення війни.
Про це Даніель розповів в інтерв'ю виданню "ТиКиїв", передає Show 24. У телеведучого поцікавилися, чим би він хотів займатися у мирному житті.
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Після завершення війни я стовідсотково залишуся військовим – хочу працювати на користь держави. Але й кіно стане важливою частиною мого життя. Грати й впливати на людей – моя найсильніша терапія. Мрію зніматися, подорожувати Україною і світом,
– зізнався Салем.
Для довідки! Зараз у кінотеатрах триває показ фільму "Відпустка наосліп". У стрічці Даніель Салем зіграв свою першу головну роль – військового Назара.
Про зйомки в кіно, на телебаченні та військову службу
Даніель Салем також розповів, як йому вдається поєднувати роботу на телебаченні, зйомки в кіно та військову службу. Він зауважив, що кожен військовослужбовець має відпустку, яку витрачає по-своєму.
Я вдячний, що можу займатися тим, що любив раніше. Люди в медіа розуміють, що зйомки тривають, наприклад, вісімнадцять днів. Я приїхав на майданчик, ми відзняли мої сцени за шість-сім днів – і я повернувся назад,
– каже телеведучий.
Він також є ведучим шоу "Світанок" на М1. За словами Даніеля, він знімається наперед: команда розпочинає роботу о сьомій ранку, а закінчує об одинадцятій вечора.
Для мене це хобі, я працюю безплатно. Зйомки стали своєрідною терапією – коли вмикаються камери, я ніби повертаюся до себе і своїх дитячих мрій,
– додав Даніель Салем.
Нагадаємо, раніше Даніель Салем розповів, чому закрив свої ресторани в Одесі. Телеведучий пояснив, що хоче зосередитися на військовій справі, а під час відпустки хоче повертатися до зйомок.