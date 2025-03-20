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Show24 Українські зірки Даніель Салем зізнався, чи залишиться військовим після завершення війни
20 березня, 10:45
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Даніель Салем зізнався, чи залишиться військовим після завершення війни

Марія Примич
Основні тези
  • Даніель Салем заявив, що залишиться військовим після завершення війни, але кіно також стане важливою частиною його життя.
  • Салем поєднує військову службу з роботою на телебаченні та зйомками в кіно, використовуючи відпустку для зйомок.

Телеведучий Даніель Салем служить у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена" під позивним "Сойєр". Він заявив, що залишиться військовим після завершення війни.

Про це Даніель розповів в інтерв'ю виданню "ТиКиїв", передає Show 24. У телеведучого поцікавилися, чим би він хотів займатися у мирному житті. 

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Після завершення війни я стовідсотково залишуся військовим – хочу працювати на користь держави. Але й кіно стане важливою частиною мого життя. Грати й впливати на людей – моя найсильніша терапія. Мрію зніматися, подорожувати Україною і світом,
– зізнався Салем. 

Для довідки! Зараз у кінотеатрах триває показ фільму "Відпустка наосліп". У стрічці Даніель Салем зіграв свою першу головну роль – військового Назара.

Про зйомки в кіно, на телебаченні та військову службу 

Даніель Салем також розповів, як йому вдається поєднувати роботу на телебаченні, зйомки в кіно та військову службу. Він зауважив, що кожен військовослужбовець має відпустку, яку витрачає по-своєму. 

Я вдячний, що можу займатися тим, що любив раніше. Люди в медіа розуміють, що зйомки тривають, наприклад, вісімнадцять днів. Я приїхав на майданчик, ми відзняли мої сцени за шість-сім днів – і я повернувся назад,
– каже телеведучий. 

Він також є ведучим шоу "Світанок" на М1. За словами Даніеля, він знімається наперед: команда розпочинає роботу о сьомій ранку, а закінчує об одинадцятій вечора. 

Для мене це хобі, я працюю безплатно. Зйомки стали своєрідною терапією – коли вмикаються камери, я ніби повертаюся до себе і своїх дитячих мрій,
– додав Даніель Салем. 

Нагадаємо, раніше Даніель Салем розповів, чому закрив свої ресторани в Одесі. Телеведучий пояснив, що хоче зосередитися на військовій справі, а під час відпустки хоче повертатися до зйомок. 