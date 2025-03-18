Подробицями Даніель Салем поділився в проєкті "Тур зірками", пише Show 24. За словами телеведучого, він закрив свої ресторани в Одесі, адже вирішив зосередитися на військовій справі.

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Все дуже просто. Я віддався військовій праці. А потім якось зрозумів, що єдине, до чого я хочу повертатися, коли я приїжджаю у відпустку, – це зйомки, які знову повертають мене в дитячі мрії,

– поділився Салем.

Як поєднує роботу на телебаченні, в кіно та військову службу

Журналістка Наталія Тур також запитала в Даніеля, як йому вдається поєднувати кар'єру в кіно і на телебаченні та військову службу.

Ти знаєш, як знімається кіно, ти в цьому бізнесі. Це вісім днів. Вісім днів з 365 днів. Я знявся і поїхав назад. Що стосується ведучого на M1 – це один день. Я приїхав о 7 ранку і поїхав об 11 вечора. І ми зняли на декілька тижнів вперед. Я це роблю безплатно. Це щоб підтримувати свою "кукуху", менталку, просто відчувати себе потрібним,

– відповів Даніель Салем.

Даніель Салем у проєкті "Тур зірками": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Даніель Салем став на захист України під час повномасштабного вторгнення. Раніше повідомлялось, що він є членом розвідувально-диверсійного підрозділу "12 друзів Оушена" та має позивний "Сойєр". Під час обстрілу в Миколаєві військовий отримав легку контузію і втратив слух на ліве вухо.

На передовій Салем травмував спину. У жовтні 2024 року він повідомив, що отримав посвідчення учасника бойових дій. У тому ж місяці телеведучий розповів про смерть брата, зазначивши, що його "забрала війна".