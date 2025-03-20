Об этом Даниэль рассказал в интервью изданию "ТыКиев", передает Show 24. У телеведущего поинтересовались, чем бы он хотел заниматься в мирной жизни.

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После завершения войны я стопроцентно останусь военным – хочу работать на благо государства. Но и кино станет важной частью моей жизни. Играть и влиять на людей – моя самая сильная терапия. Мечтаю сниматься, путешествовать по Украине и миру,

– признался Салем.

Для справки! Сейчас в кинотеатрах продолжается показ фильма "Отпуск вслепую". В ленте Даниэль Салем сыграл свою первую главную роль – военного Назара.

О съемках в кино, на телевидении и военной службе

Даниэль Салем также рассказал, как ему удается совмещать работу на телевидении, съемки в кино и военную службу. Он заметил, что каждый военнослужащий имеет отпуск, который тратит по-своему.

Я благодарен, что могу заниматься тем, что любил раньше. Люди в медиа понимают, что съемки длятся, например, восемнадцать дней. Я приехал на площадку, мы отсняли мои сцены за шесть-семь дней – и я вернулся обратно,

– говорит телеведущий.

Он также является ведущим шоу "Рассвет" на М1. По словам Даниэля, он снимается заранее: команда начинает работу в семь утра, а заканчивает в одиннадцать вечера.

Для меня это хобби, я работаю бесплатно. Съемки стали своеобразной терапией – когда включаются камеры, я будто возвращаюсь к себе и своим детским мечтам,

– добавил Даниэль Салем.

Напомним, ранее Даниэль Салем рассказал, почему закрыл свои рестораны в Одессе. Телеведущий объяснил, что хочет сосредоточиться на военном деле, а во время отпуска хочет возвращаться к съемкам.