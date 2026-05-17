Dara з Болгарії перемогла на Євробаченні: біографія тріумфаторки

У Відні прогримів грандіозний фінал Євробачення-2026. Переможцем стала Dara з Болгарії з треком Bangaranga.

Dara – одна з найвідоміших попвиконавиць у своїй країні. Вона формує образ сучасної болгарської попмузики завдяки унікальному голосу, потужній сценічній енергії та сміливому міксуванню жанрів.

Справжнє ім'я болгарської співачки – Даріна Ніколаєва йотова. Артистка стала відомою у 2015 році після виходу до фіналу в болгарському шоу "Х-Фактор", де вона посіла третє місце.

Після участі в проєкті Dara підписала контракт з лейблом Virginia Records. Вже через рік співачка випустила свій дебютний сингл K'vo ne chu. Вже через кілька тижнів її сингл посів перші місця у болгарських чартах.