Дар'я Петрожицька відверто розповіла про стосунки з нареченим, який живе в Німеччині

Дар'я Петрожицька відверто розповіла про стосунки зі своїм нареченим Олексієм, який родом з Харкова, але живе в Німеччині. Акторка, зокрема, пригадала, як вони познайомилися.

Подробицями особистого життя Петрожицька поділилась в інтерв'ю Сергію Лиховиді, що вийшло на ютуб-каналі "Розмова".

Дар'я та Олексій познайомилися в Єгипті. Хлопцю сподобалась акторка, тож він вирішив підійти познайомитися. Цікаво, що він не впізнав Петрожицьку, адже не дивиться українське телебачення.

Акторка зізналась, що це було величезним плюсом, адже Олексій не сприймав її як знаменитість. Петрожицька також поділилась, що це був єдиний раз, коли вона заговорила з незнайомцем на відпочинку.

Дар'ї сподобався Олексій, тож після повернення з відпочинку вони почали переписуватися. Через місяць хлопець приїхав до акторки в Україну з букетом квітів. У той день якраз проходили зйомки фіналу 2 сезону серіалу "Папік".

Я бачу, що він стоїть на порозі з букетом і кажу: "Бл*ть, не так треба було зіграти". Людина приїхала з Гамбурга до мене і перше чує ось це,

– розповіла Петрожицька.

Так, між ними зав'язалися стосунки. Дар'я поділилась, що Олексій трохи пожив в Україні, а потім приїжджав, адже в акторки був щільний графік зйомок. Згодом і Петрожицька поїхала до коханого в Німеччину.

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, акторка близько 9 місяців прожила з Олексієм за кордоном. Дар'я пригадала, що було важко, адже її стан був ненайкращим.

Я взагалі не знаю, як він мене терпів. У перші місяці я лежала і плакала весь час. Це дуже важко. Потім я трошки ожила, а згодом знову в депресії,

– зізналась акторка.

Олексій освідчився Дар'ї в Італії, проте весілля вони хочуть зіграти після закінчення війни.

Це насправді складні стосунки – ось так на відстані. Ти не розумієш, коли це все прийде до разом. Він уже змирився з тим, що я дуже люблю свою професію. Якщо я навіть кину все і переїду туди, я просто не вигребу. Він мене любить такою, яка я є,

– зазначила вона.

Закохані разом понад 5 років і майже весь час на відстані.

Які у Дар'ї Петрожицької стосунки з колишнім чоловіком?

З 2010 до 2015 років Дар'я перебувала у шлюбі з Олексієм Петрожицьким. Після розлучення акторка залишила прізвище колишнього чоловіка, оскільки вважає, що воно їй ідеально підходить.

"Колись мені сказали, що краще не міняти прізвище. Тебе знають ось такою. Ти потім просто можеш перекреслити все, що у тебе було. Навіть якщо я візьму прізвище (нареченого – 24 Канал), то воно буде тільки в документах. Я все одно залишуся Петрожицькою", – зауважила акторка.

Зараз Петрожицька не спілкується з колишнім чоловіком і каже, що їй це подобається, хоча вони розійшлися нормально. Проте Дар'я вдячна Олексію за досвід, який вони прожили разом.