Даша Астаф'єва показала, який мала вигляд в юності: архівне фото моделі

Модель та співачка Даша Астаф'єва поділилась архівною фотографією. Можна побачити, який вона мала вигляд в юні роки.

Астаф'єва показала архівне фото в інстаграм-сториз, пише Show 24. Ймовірно, воно було зроблене під час випускного в школі.

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На фото, яке опублікувала Даша Астаф'єва, вона йде попід руку з хлопцем – ймовірно, це її однокласник. Модель показалася в довгій блакитній сукні на бретельках, яка чудово підкреслювала її фігуру, та взула чорні туфлі на підборах.

Шо ту скажеш, коли воно канєшно…,

– підписала фото Астаф'єва.

Даша Астаф'єва в юності / Фото з інстаграму моделі

Раніше ми повідомляли, що Ольга Сумська показала, який мала вигляд у 16 років.

Що відомо про Дашу Астаф'єву

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва народилася в місті Орджонікідзе (з 2016 року – Покров) Дніпропетровської області. Модель розповідала, що в дитинстві з нею не хотіли дружити та ображали, бо в неї були проблеми зі шкірою до 15 років. Жінка також зізнавалась, що не любила фотографуватися.

Крім того, Астаф'єва погано вчилася в школі. Потім Даша вступила до Дніпропетровського театрального коледжу на режисерський факультет.