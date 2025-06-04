Даша Астаф'єва показала, який мала вигляд в юності: архівне фото моделі
- Даша Астаф'єва поділилась архівною фотографією, ймовірно зробленою під час випускного в школі.
- На фото вона у довгій блакитній сукні йде попід руку з хлопцем.
Модель та співачка Даша Астаф'єва поділилась архівною фотографією. Можна побачити, який вона мала вигляд в юні роки.
Астаф'єва показала архівне фото в інстаграм-сториз, пише Show 24. Ймовірно, воно було зроблене під час випускного в школі.
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На фото, яке опублікувала Даша Астаф'єва, вона йде попід руку з хлопцем – ймовірно, це її однокласник. Модель показалася в довгій блакитній сукні на бретельках, яка чудово підкреслювала її фігуру, та взула чорні туфлі на підборах.
Шо ту скажеш, коли воно канєшно…,
– підписала фото Астаф'єва.
Раніше ми повідомляли, що Ольга Сумська показала, який мала вигляд у 16 років.
Що відомо про Дашу Астаф'єву
Нагадаємо, що Даша Астаф'єва народилася в місті Орджонікідзе (з 2016 року – Покров) Дніпропетровської області. Модель розповідала, що в дитинстві з нею не хотіли дружити та ображали, бо в неї були проблеми зі шкірою до 15 років. Жінка також зізнавалась, що не любила фотографуватися.
Крім того, Астаф'єва погано вчилася в школі. Потім Даша вступила до Дніпропетровського театрального коледжу на режисерський факультет.