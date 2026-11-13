"Спромоглася поливати мене брудом": Астаф’єва відповіла на критику Сумської після Радіодиктанту

Нещодавно українська співачка, волонтерка та громадська діячка Даша Астаф’єва прочитала текст Радіодиктанту національної єдності, після чого опинилася в центрі гучної дискусії в мережі.

Хейт почав нестися ще тоді, коли артистку оголосили дикторкою радіодиктанту. Даші згадали відверті зйомки для чоловічого глянцю, казали, що вона не має права читати диктант і так далі. Вже після ефіру Радіодиктанту Даша не промовчала й відверто заявила, що цей хейт – нова грань абсурду. До критики неочікувано приєдналася відома акторка, народна артистка України Наталія Сумська.

В ефірі YouTube-подкасту "Гуртом та вщент" Даша наголосила, що Суспільне запросило її як особистість, яку люблять за щирість, почуття гумору, підтримку Сил оборони та рішення залишатися в країні. Даша також згадала свою репліку під час радіодиктанту, коли вона сказала хейтерам: "Встав і вийшов". За словами зірки, вона просто не могла не пожартувати у фіналі, адже ненавидить "усе нафталінове", а хейтери, на її переконання, існуватимуть завжди.



Даша Астаф'єва під час радіодиктанту / скрин відео

Такий перформанс не оцінила народна артистка України Наталія Сумська. Вона назвала вчинок Даші не надто дотепним, зауваживши, що хейтери таки дістали Дашу, через що та нібито себе викрила і змістила акцент із теми єдності. Ба більше, акторка навіть порівняла кидання ручки зі сценою з пресконференції президента-втікача Віктора Януковича.

Сама Астаф’єва зізналася, що така позиція Сумської її неприємно здивувала, адже нагадала про торішній досвід самої Сумської. Торік Наталія також читала радіодиктант і теж потрапила під шквал критики через занадто швидкий темп та збивання з тексту.

Таке було відчуття, наче вона не підготувалась. Але я встала на бік пані Наталі і сказала, що, можливо, людина перехвилювалася, можливо, ще якісь там були причини, але потім побачила інтерв'ю, де пані Наталя просто спромоглася годину з гаком поливати мене таким брудом! І я розумію, що ми різні люди,

– зазначила Астаф'єва.

Даша Астаф'єва про критику Сумської: дивіться повний випуск "Гуртом та вщент"

А поки хейтери змагаються за звання найгострішого на язик, Даша Астаф'єва отримує від Володимира Зеленського орден княгині Ольги. 24 Канал раніше розповідав, за що його отримала Даша.