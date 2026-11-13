"Умудрилась поливать меня грязью": Астафьева ответила на критику Сумской после Радиодиктанта

Хейт начался еще тогда, когда артистку объявили дикторкой радиодиктанта. Даше напомнили об откровенных съемках для мужского глянца, говорили, что она не имеет права читать диктант и так далее. Уже после эфира Радиодиктанта Даша не промолчала и откровенно заявила, что этот хейт – новая грань абсурда. К критике неожиданно присоединилась известная актриса, народная артистка Украины Наталья Сумская.

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В эфире YouTube-подкаста "Гуртом та вщент" Даша подчеркнула, что Общественное пригласило ее как личность, которую любят за искренность, чувство юмора, поддержку Сил обороны и решение оставаться в стране. Даша также вспомнила свою реплику во время радиодиктанта, когда она сказала хейтерам: "Встал и вышел". По словам звезды, она просто не могла не пошутить в финале, ведь ненавидит "все нафталиновое", а хейтеры, по ее убеждению, будут существовать всегда.

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Даша Астафьева во время радиодиктанта / скриншот видео

Такой перформанс не оценила народная артистка Украины Наталья Сумская. Она назвала поступок Даши не слишком остроумным, отметив, что хейтеры все-таки достали Дашу, чем та якобы себя выдала и сместила акцент с темы единства. Более того, актриса даже сравнила бросание ручки со сценой с пресс-конференции беглого президента Виктора Януковича.

Сама Астафьева призналась, что такая позиция Сумской неприятно удивила ее, ведь напомнила о прошлогоднем опыте самой Сумской. В прошлом году Наталья также читала радиодиктант и тоже попала под шквал критики из-за слишком быстрого темпа и сбивания с текста.

Создавалось такое ощущение, будто она не подготовилась. Но я встала на сторону Натальи и сказала, что, возможно, она переволновалась, возможно, были еще какие-то причины, но потом увидела интервью, где Наталья просто умудрилась целый час с лишним обливать меня такой грязью! И я понимаю, что мы разные люди– отметила Астафьева.

Даша Астафьева о критике Сумской: смотрите полный выпуск "Гуртом та вщент"

А пока хейтеры соревнуются за звание самого язвительного, Даша Астафьева получает от Владимира Зеленского орден княгини Ольги. 24 Канал ранее рассказывал, почему его получила Даша.