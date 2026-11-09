Владимир Зеленский наградил Дашу Астафьеву орденом княгини Ольги: за что отметили звезду

Даша Астафьева / Фото da_astafieva
Президент Украины наградил певицу, телеведущую и волонтерку высокой государственной наградой. Знаменитость получила орден за благотворительную деятельность и развитие собственного книжного проекта.
Звездная волонтер, артистка и диктор Радиодиктанта 2026 года Даша Астафьева получила признание на высшем государственном уровне, о чем говорится в указе президента .
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Владимир Зеленский наградил ее орденом княгини Ольги III степени. В официальном документе отмечается, что звезда была награждена за вклад в качестве волонтера, певицы, телеведущей и основательницы популярного книжного приложения UnderBooks.
Орденом княгини Ольги традиционно награждают украинок за выдающиеся заслуги в общественной, культурной, образовательной, научной и благотворительной сферах общественной деятельности.
С начала полномасштабного вторжения артистка полностью посвятила себя помощи армии, кулинарному волонтерству и популяризации родного языка. Особое внимание звезда уделяет аудиоприложению UnderBooks, где лично озвучивает произведения украинских классиков и современных авторов, открывая литературу миллионам слушателей.
Накануне в интервью 24 Канала Даша Астафьева рассказывала о развитии UnderBooks и литературе, которой увлекается.
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