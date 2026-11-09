Володимир Зеленський нагородив Дашу Астаф'єву орденом княгині Ольги: за що відзначили зірку

Зіркова волонтерка, артистка та читець Радіодиктанту 2026 року Даша Астаф'єва отримала визнання на найвищому державному рівні, про що йдеться в указі президента.

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Володимир Зеленський нагородив її орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. В офіційному документі наголошується, що зірку відзначено за її внесок як волонтерки, співачки, телеведучої та засновниці популярного книжкового застосунку UnderBooks.

Даша Астафʼєва відзначена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня / Фото da_astafieva

Орденом княгині Ольги традиційно нагороджують українок за видатні заслуги в громадській, культурній, освітній, науковій і благодійній сферах суспільної діяльності.

Від початку повномасштабного вторгнення артистка повністю присвятила себе допомозі армії, кулінарному волонтерству та популяризації рідної мови. Особливу увагу зірка приділяє аудіозастосунку UnderBooks, де особисто озвучує твори українських класиків та сучасних авторів, відкриваючи літературу мільйонам слухачів.

Напередодні в інтервʼю 24 Каналу Даша Астафʼєва розповідала про розвиток UnderBooks та літературу, якою захоплюється.