Я не завершила свою музыкальную карьеру, – Астафьева о возвращении NikitA, стоимости приложения UnderBooks и новой жизни

Уже 27 октября состоится Радиодиктант национального единства, который будут читать Даша Астафьева и учитель украинского языка Артур Пройдаков. По словам Даши, в школе ей очень хорошо давалось написание диктантов, поэтому в следующем году она обязательно еще раз проверит свои знания.

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Кстати, Астафьева – одна из тех личностей, которые демонстрируют, как менялась культура нашего шоу-бизнеса за последние 20 лет. Долгое время ее имя ассоциировалось с группой "NikitA". Однако есть еще одна страница ее истории, которая заслуживает отдельного внимания. В августе 2023 года Даша основала уникальное книжное приложение UnderBooks – и ее жизнь изменилась: вместо шумных вечеринок теперь она предпочитает чтение книг, рыбалку и сбор грибов. Скучает ли Астафьева по своей прежней версии, дорого ли развивать приложение для книг в Украине и вернется ли группа "NikitA" на сцену – рассказываем в эксклюзивном интервью знаменитости для 24 Канала.

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Даша, вы рассказывали, что в последние годы самостоятельно писали Радиодиктант и хотели принять участие в его чтении. Почему для вас это стало важным?

Я не могу сказать, что это стало для меня важным только сейчас. Это всегда было важно, ведь я считаю, что поддерживать и сохранять наши украинские традиции сегодня особенно важно.

Когда каждый день нас пытаются уничтожить, когда жизнь страны постоянно находится под угрозой и мы переживаем такие страшные события, нам важно не только выстоять, но и продолжать творить, сохранять и передавать дальше то, что нас объединяет. Наши традиции – это часть нашей идентичности, нашей истории и нашей силы. И именно в такие сложные времена они приобретают особое значение.

Поэтому давайте не только надевать вышиванки в День вышиванки или петь колядки на Рождество. Давайте создавать и поддерживать больше таких теплых, светлых традиций, в которых каждый может найти что-то свое, вспомнить близких, почувствовать связь со своей историей и стать частью чего-то большего. Ведь единство – это не только о том, как мы вместе преодолеваем трудности. Это еще и о том, что мы вместе сохраняем свое, поддерживаем друг друга и продолжаем жить, несмотря ни на что.

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А какой ученицей вы были на уроках украинского языка? Диктанты давались легко или были для вас настоящим испытанием?

Уроки украинского языка я вспоминаю с очень теплыми чувствами. Прежде всего вспоминаю свою учительницу Марину Александровну. К сожалению, ее уже нет, но остались эти теплые воспоминания и ощущения, которые она оставила после себя. Она всегда очень эмоционально преподавала свой предмет, и я думаю, что это было именно потому, что она по-настоящему его любила. Она умела передать эту любовь своим ученикам.

Диктанты у меня всегда получались хорошо. Я сидела на второй или третьей парте, а отличники с первых парт даже обижались и говорили, что я у них списываю. Но это неправда.

Мне кажется, я и сегодня написала бы диктант на хорошую оценку. Так что проверим уже в следующем году!

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Даша Астафьева в школьные годы / фото из открытых источников

Как сейчас дела в Underbooks? На каком этапе развития находится проект?

Проект украинских аудиокниг Underbooks постоянно растет. Мы каждый день работаем, стараемся уделять достаточно времени и классической украинской литературе, и поиску литературы, которую от нас постоянно скрывали.

Мы постоянно общаемся с интересными людьми, у которых очень классное чувство стиля и вкуса в литературе. В частности, Алексей Рафалович сейчас наш главный наставник и советник в этом направлении, я бы так сказала.

Многое находится в разработке, многое планируется. Для нас очень важно, чтобы приложение и книги, которые в нем есть, были доступны для разных поколений: и для взрослых, и для детей, и для тех, кто постоянно за рулем или не имеет времени держать в руках бумажную книгу, кто путешествует, а также для военных.

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Кстати, для военных у нас бесплатное пользование, поэтому мы с удовольствием предоставляем доступ тем, кто нас защищает.

Раньше к озвучиванию книг вы привлекали Владимира Дантеса и Василия Байдака. Почему выбрали именно их? Планируете ли привлекать и других звезд?

В эпоху, когда каждый второй уже почти скомпрометировал себя, для нас важно, чтобы голосами наших книг были люди с хорошей репутацией. Это, во-первых. Во-вторых, люди с сознательной и хорошей аудиторией.

И это не только Дантес и не только Байдак. Каждый наш чтец – это отдельная личность, которая несет в себе свет, знания, мудрость и имеет четкую позицию. Для нашего приложения это важно.

Также планируется запись такой же серии с женскими голосами, и сейчас мы уже готовимся. Девушки, готовьтесь, потому что это будет очень классный материал, очень полезный для женщин. Это будет кое-что уже забытое, но я сделаю небольшой анонс: одной из первых женских книг, появившихся в украинской литературе, станет именно та, над которой мы сейчас работаем.

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Готовьте свои ушки, мы уже работаем над этим женским альманахом.

Изменились ли читательские предпочтения украинцев за последние годы? Какие книги сейчас больше всего интересуют аудиторию?

Здесь не столько важно, изменились ли читательские предпочтения украинцев за последние годы, сколько то, что с началом полномасштабного вторжения украинцы стали очень много читать. Издатели начали выпускать значительно больше книг, несмотря на обстрелы, несмотря на то, что бумажная книга ежедневно оказывается под угрозой уничтожения.

Украинцы пытаются вернуть себе то, что потеряли – то, что у нас пытались отнять. И это очень важно.

Даша запустила приложение UnderBooks в августе 2023 года, которое за считанные часы заняло первое место по количеству скачиваний в App Store в категории "Книги" / фото из инстаграма звезды

Когда мы только запустили приложение, очень много людей интересовались детективами. Сейчас же читают книги, которые возвращаются к нам из прошлого. Несмотря на то, что они были забыты, утрачены, о них не говорили, сегодня они вновь становятся важными.

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Сейчас интересуются Софией Яблонской, Лесей Украинкой, Марком Вовчком. Это авторы, которые сегодня словно выныривают из тех страшных времен, когда им приписывали российское гражданство, какие-то преступления, распространяли ужасные слухи. И сейчас люди исследуют их творчество, помогают этим именам вернуться и быть услышанными и правильно понятыми.

Насколько дорого сегодня развивать книжное приложение? Удалось ли уже сделать Underbooks прибыльным бизнесом?

Конечно, сегодня это достаточно дорогое направление. И все, кто занимался книжными приложениями и книжной сферой в целом, знают, что это больше похоже на хобби.

Но сегодня у меня есть возможность работать, зарабатывать деньги, чтобы издавать аудиокниги и развивать это классное направление, которое, я верю, когда-нибудь просто взорвется и в нашей стране. Потому что в мире это уже произошло.

Все известные, здравомыслящие звезды имеют свои книжные клубы, они создают литературное течение, вокруг которого собираются свои поклонники, и это не только поклонники их творчества на сцене.

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Поэтому я считаю, что все публичные люди должны присоединяться к таким прекрасным событиям в жизни нашей страны и говорить не только о зарубежной литературе, но и писать рецензии на украинские книги, поддерживать свое. К сожалению, сегодня этого еще недостаточно.

Помните ли вы момент, когда поняли, что книги для вас – это больше, чем просто увлечение?

Конечно, с началом полномасштабного вторжения я поняла, что книги, как ничто другое, спасают нас.

Сколько людей говорили, что у них и челюсть не такая, и еще что-то не так, что они не могут говорить на украинском, что им нужно время, что им неудобно. Начните читать – и вы сразу начнете нормально говорить на украинском.

Я не исключаю того, что в жизни можно использовать и суржик, на котором, например, выросла я и моя семья. Но украинский язык нужно изучать, и это, мне кажется, сегодня должно быть желанием каждого из нас, кто планирует оставаться в стране и строить здесь свое будущее.

Даша Астафьева / фото пресс-службы артистки

Я чувствую, насколько важно общаться с умными людьми, которые читают книги, слушают их, любят литературу. Это всегда заметно в разговоре и в целом во взаимодействии. Мне приятно окружать себя людьми, которые читают и стремятся к лучшему будущему для нашей страны. В книжной сфере таких людей предостаточно.

Поэтому, если у вас есть какие-то проблемы с украинским языком, берите, открывайте книгу, читайте. Спорт и книги – вот что я рекомендую.

Что вам больше всего хочется изменить в культуре чтения в Украине?

Наше книжное приложение Underbooks – это один из способов донести до слушателя и читателя мысль о том, что книги должны быть доступными.

Если вы сравните цены в книжных приложениях, то заметите разницу. В нашем приложении цена привлекательная, и я считаю, что в целом образование, литература – все это должно быть доступным, особенно в такие сложные времена.

Я также призываю своих коллег делать на этом акцент и как можно чаще организовывать мероприятия, которые помогут слушателям и читателям получить доступ ко всему этому материалу. Это могут быть акции, интересные предложения, возможности для военных, для людей, которые не могут позволить себе пользоваться приложением, для людей с инвалидностью.

Я думаю, что в этом направлении движение постепенно набирает обороты, и только собственным хорошим примером мы можем привлекать к этому партнеров и коллег. Поэтому работаем в этом направлении.

Какую книгу вы прочитали последней и кому обязательно посоветовали бы ее прочитать?

В последнее время я очень много говорю об одной книге, и в целом виноват в этом мой хороший друг Алексей Рафалович. Это литературный критик, основатель телеграм-канала "Перекрестные тропы", который, собственно, вдохновил меня создать отдельную нишу в нашем приложении, где голосами современников будут звучать классические украинские произведения.

Даша Астафьева / фото из инстаграма звезды

Последняя книга, которую он мне посоветовал, – это "Маскарад" Елены Пчилкы. Также он пригласил меня провести публичную беседу в рамках фестиваля "Книжная страна" в этом году.

И, честно говоря, для меня это было огромным открытием, потому что все мы привыкли воспринимать Елену Пчилку прежде всего как маму Леси Украинки, а она еще и известная писательница и общественная деятельница.

Сейчас заметна настоящая ностальгия по культуре нулевых – музыке, моде, клипам. С чем из того времени вы сами скучаете, а что сегодня кажется вам безнадежно устаревшим?

Да, действительно, у нас наконец-то появилась правильная, на мой взгляд, ностальгия. Потому что мы наконец-то скучаем не по российским музыкальным "шедеврам", а по своим родным исполнителям, которые действительно были классными. В сложные времена они творили, экспериментировали, сочетали то, что сегодня мы уже можем назвать трендами, со своим огромным талантом.

У нас было много интересных и талантливых исполнителей, которые, скажем так, крутились, как могли. Но сегодня, когда мы слышим ту самую Ирину Билык, раннего Скрябина или "Братьев Гадюкиных", мы можем ностальгировать по определенным периодам своей жизни, по собственным переживаниям. И это классная, полезная ностальгия.

Фанаты до сих пор вспоминают "NikitA" и мечтают увидеть вас на сцене. Недавно Юрий Никитин рассказал, что вел с вами переговоры о возобновлении деятельности группы. Почему тогда не удалось договориться? Допускаете ли вы возвращение к музыкальной карьере?

Да, я действительно вижу спрос на то, чтобы вернуть песни группы "Никита" в современное культурное пространство.

Мы с Юрием обсуждали такую возможность. Я неоднократно предлагала перевести эти песни на украинский язык и спеть их. Но Юрий, в своем стиле, как всегда, ждет случая создать новую группу "Никита". В это я очень сильно не верю, ведь не представляю группу "Никита" без ее участниц. К сожалению, на этот раз наши интересы не совпали.

Возможно, когда-нибудь я спою другие песни, но сегодня считаю, что работать с литературой и делать ее более доступной для украинцев интереснее и нужнее, чем возвращаться к песням группы "Никита".

Группа NikitA была создана в 2008 году, в ее состав вошли Даша Астафьева и Юлия Кавтарадзе / фото из открытых источников

Есть ли что-то, по чему вы скучаете в своей прежней версии – той Даше, которую все знали как певицу?

Недавно я прочитала очень классное исследование о том, что скучать по чему-то из прошлого – это не очень полезно. Нужно создавать новые связи, влюбляться в что-то новое, интересоваться чем-то новым.

Поэтому я даже при малейшем поводе, когда ловлю себя на мысли вспомнить или соскучиться по прежней версии себя, останавливаюсь и стараюсь не запускать эту программу.

У меня сейчас гораздо интереснее и осознаннее жизнь. Я живу в современном мире, который создаю сама, и мне не о чем грустить.

Возможно, сегодня я другая, чем была раньше, но эта версия меня гораздо мудрее. Она помогает мне чувствовать себя увереннее, чувствовать себя нужной этой жизни и людям, которые меня окружают.

За последние годы украинский шоу-бизнес существенно изменился. Какие изменения вы считаете самыми важными и что, по вашему мнению, до сих пор не хватает современной индустрии?

Современный украинский шоу-бизнес наконец-то дал возможность каждому, кто хочет быть услышанным, быть на виду и заявить о себе. Сейчас есть множество платформ и площадок, где ты можешь проявить себя.

Если раньше говорили, что в шоу-бизнес можно попасть только через постель, то сейчас у тебя есть и TikTok, и Threads, и Facebook, и все, что угодно. И, конечно, инстаграм, где ты можешь самостоятельно снимать клипы, правильно позиционировать себя и рассказывать свою историю.

Это огромный плюс и огромный аванс для творчества молодых исполнителей.

Даша Астафьева / фото пресс-службы артистки

За кем из артистов вам сегодня интересно наблюдать? Кого слушаете, смотрите, кем вдохновляетесь?

Не хочется называть конкретные имена, но талантливых и независимых артистов, что очень важно, сегодня достаточно.

Я отстранилась от многих старых, классических украинских артистов, потому что это, знаете, такая себе ветряная мельница, которая никогда не останавливается. Эта "звездная болезнь", классические представления о себе, отношение к собственной публике…

Мне гораздо интереснее наблюдать за молодыми артистами. За тем, насколько они свежи, как они не зажаты в этих традиционных рамках шоу-бизнеса, как свободно проявляют себя и создают что-то новое.

Глядя на ваш инстаграм, можно увидеть, что сегодня в вашей жизни много разных ролей, помимо сцены. Как бы вы сами описали этот период? Что вы открыли в себе после завершения активной музыкальной карьеры?

Я хочу уточнить, что я не завершила свою музыкальную карьеру. Иногда я выступаю, но в основном это благотворительные мероприятия.

Также я поддерживаю группу "Курган & Agregat", с участниками которой я дружу и которых уважаю за все, что они делают. Я всегда готова с ними работать и выступать.

Сейчас у меня осталась одна роль – выживать. А то, что я выживаю благодаря разным занятиям, – это и рыбалка, и сбор грибов, и какие-то домашние, бытовые дела.

Рыбалка стала хобби звезды / фото из инстаграма Даши

И я рада, что у меня хватает смелости это показывать и что такая откровенность находит отклик. Потому что женщины сегодня оказывают друг другу огромную поддержку, и мне хочется, чтобы каждая это понимала. Точно так же, как и мужчины должны поддерживать друг друга. Ведь шакальские выпады ни к чему хорошему нас не приведут. Лучше показывать то, что станет примером для других людей. Для меня это сейчас задача номер один. Поэтому да.