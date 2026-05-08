Я міцними мотузками прив'яжу твоє тіло, – Астаф'єва переспівала хіт NikitA українською

Українська співачка Даша Астаф'єва несподівано повернулася до виконання одного зі своїх найвідоміших хітів. Артистка представила україномовну версію пісні "Верёвки" гурту NikitA.

Відбулося це під час музично-гумористичного шоу "Нашебачення-6", яке пройшло у Києві 7 травня. Відео виступу Астаф'євої вже опублікували на ютуб-каналі BADstreet Boys.

Підтримали Астаф'єву на сцені "Нашебачення-6" учасники гурту Курган & Agregat – брати Насірови та Євген Володченко підспівували співачці та брали участь у постановці номера.

Я міцними мотузками прив'яжу твоє тіло. На цупкі канати я немов з котушок злетіла. Дуже довго я чекала, але перехворіла тобою. Я міцними мотузками прив'яжу і закрию. Я залишуся для тебе нездійсненною мрією,

– прозвучали рядки.

Астаф'єва раніше не планувала знову виконувати свої старі пісні. Про це вона говорила в інтерв'ю на ютуб-каналі Марічки Падалко. Та заради виступу на "Нашомубаченні" співачка змінила своє рішення. Тим більше захід є благодійним – організатори збирають кошти на потреби ЗСУ.

Що відомо про Дашу Астаф'єву та гурт NikitA?

Колектив створив у 2008 році продюсер Юрій Нікітін, який був генеральним продюсером музичної компанії Mamamusic. Найбільшу популярність гурту приніс провокаційний кліп на пісню "Верёвки", який вийшов у 2009 році. Саме він став "візитівкою" NikitA та зробив Дашу Астаф’єву однією з найобговорюваніших артисток того часу.

До речі, після цього у 2010 році учасниці гурту виступили на закритій вечірці Playboy у Лас-Вегасі, яку організував засновник журналу Г'ю Гефнер

У 2017 році Даша Астаф'єва оголосила про початок сольної кар’єри та залишила гурт NikitA.