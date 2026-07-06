Після розриву з Дантесом: Даша Кацуріна переїхала та показала нову квартиру в Києві

Підприємиця та засновниця власного бренду Даша Кацуріна повідомила про важливі зміни в житті – вона переїхала.

Про це Даша розповіла в інстаграмі, де вже показала свою нову квартиру. Тим часом її колишній, Володимир Дантес, теж рухається далі – співак розсекретив нові стосунки.

Даша Кацуріна переїхала в нове житло

Після п'яти років життя за містом Кацуріна вирішила оселитися в Києві.

Її нова квартира виглядає світлою, просторою і затишною, з великою кількістю вікон, звідки відкривається вид на місто. У ній є спальня, вітальня з обіднім столом, ванна, гардеробна, а також дитяча кімната.

Для контексту! До стосунків з Володимиром Дантесом Даша Кацуріна перебувала у шлюбі з ресторатором Михайлом Кацуріним. У них є двоє спільних дітей – донька Олександра та син Іван. Подружжя розлучилося у 2022 році. Відомо, що, і Даша, і Михайло беруть участь у вихованні дітей.

Кацуріна вже поступово облаштовуй свій новий дім.

Взагалі я точно б жила за містом, але це історія для великої родини. Зараз мені хочеться соціалізації та бути більш мобільною,

– пояснювала підприємиця.

Що вона зізнавалася, що після переїздк їй подобається можливість пішки ходити на роботу та швидко замовити все необхідне.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про дівчину, яку шанувальники запідозрили в романі з Володимиром Дантесом.