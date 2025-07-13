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Show24 Українські зірки Квіткова і Добринін зворушливо привітали сина з 4-річчям: "Ти найкращий, Левчик"
13 липня, 15:20
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Квіткова і Добринін зворушливо привітали сина з 4-річчям: "Ти найкращий, Левчик"

Марія Примич
Основні тези
  • Сину Даші Квіткової та Нікіти Добриніна виповнилося 4 роки, і батьки привітали його з днем народження через публікації в Instagram.
  • Квіткова поділилася серією фото з сином, висловлюючи любов і обіцянки підтримувати його, а Добринін повідомив про радість від спостереження за зростанням сина.

Сьогодні, 13 липня, сину Даші Квіткової та Нікіти Добриніна виповнилося 4 роки. Колишні закохані, яким вдалося зберегти хороші стосунки після розлучення, привітали Лева з днем народження.

Квіткова та Добринін опублікували в інстаграмі дописи, в яких тепло звернулися до сина. Також вони поділились фотографіями з хлопчиком, інформує Show 24

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Даша Квіткова опублікувала серію фотографій, на яких Лев позує один та з нею. Блогерка привітала сина з днем народження, зізнавшись, що не може повірити, що син так швидко виріс і святкує 4-річчя. 

За словами Квіткової, життя з Левом – атракціон емоцій та пригод, які вона обожнює. Блогерка розповіла, що поруч з сином вчиться бути м'якою, твердою, сміливою і смішною, коли це потрібно. 

Ти мій маленький мужчина з характером, впертістю, фразочками "я сам" і любов'ю до різноманітних живностей, машинок, мультиків і "мама, ну я трошки-трошки". Я запам'ятовую кожен міліметр твого сміху, кожну дивну фразу, яку ти вигадуєш, і кожен ранок, коли біжиш до мене зі словами: "мамо, ти моя любов", 
– написала блогерка. 

Даша зазначила, що її завдання – бути поруч з сином, любити й давати йому свободу. Блогерка пообіцяла Леву зробити все, аби у його житті було більше світла і любові, а не тіней і страху. 

Дякую, що я твоя мама. Це найголовніша моя роль. І найулюбленіша, 
– додала Квіткова. 

Привітав сина з 4-річчям й телеведучий Нікіта Добринін. 

Сьогодні дуже сильний і радісний день. Сину вже 4 роки! Щасливий щодня проживати його нові досягнення, заново вивчати цей світ очима Лева. І дарувати максимум тепла та любові!, 
– написав він. 

Що відомо про стосунки Даші Квіткової та Нікіти Добриніна

  • Нагадаємо, що Даша Квіткова брала участь у 9 сезоні реаліті-шоу "Холостяк", головним героєм якого був Нікіта Добринін. У фіналі телеведучий обрав блогерку, а їхні стосунки продовжились і після проєкту. 

  • У 2020 році закохані одружилися та зіграли весілля. Уже через рік у Даші та Нікіти народився син. Однак у 2023 році подружжя оголосило про розлучення. 

  • Днями футболіст київського Динамо Володимир Бражко підтвердив стосунки з Дашею Квітковою.