Квіткова і Добринін зворушливо привітали сина з 4-річчям: "Ти найкращий, Левчик"
- Сину Даші Квіткової та Нікіти Добриніна виповнилося 4 роки, і батьки привітали його з днем народження через публікації в Instagram.
- Квіткова поділилася серією фото з сином, висловлюючи любов і обіцянки підтримувати його, а Добринін повідомив про радість від спостереження за зростанням сина.
Сьогодні, 13 липня, сину Даші Квіткової та Нікіти Добриніна виповнилося 4 роки. Колишні закохані, яким вдалося зберегти хороші стосунки після розлучення, привітали Лева з днем народження.
Квіткова та Добринін опублікували в інстаграмі дописи, в яких тепло звернулися до сина. Також вони поділились фотографіями з хлопчиком, інформує Show 24.
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Даша Квіткова опублікувала серію фотографій, на яких Лев позує один та з нею. Блогерка привітала сина з днем народження, зізнавшись, що не може повірити, що син так швидко виріс і святкує 4-річчя.
За словами Квіткової, життя з Левом – атракціон емоцій та пригод, які вона обожнює. Блогерка розповіла, що поруч з сином вчиться бути м'якою, твердою, сміливою і смішною, коли це потрібно.
Ти мій маленький мужчина з характером, впертістю, фразочками "я сам" і любов'ю до різноманітних живностей, машинок, мультиків і "мама, ну я трошки-трошки". Я запам'ятовую кожен міліметр твого сміху, кожну дивну фразу, яку ти вигадуєш, і кожен ранок, коли біжиш до мене зі словами: "мамо, ти моя любов",
– написала блогерка.
Даша зазначила, що її завдання – бути поруч з сином, любити й давати йому свободу. Блогерка пообіцяла Леву зробити все, аби у його житті було більше світла і любові, а не тіней і страху.
Дякую, що я твоя мама. Це найголовніша моя роль. І найулюбленіша,
– додала Квіткова.
Привітав сина з 4-річчям й телеведучий Нікіта Добринін.
Сьогодні дуже сильний і радісний день. Сину вже 4 роки! Щасливий щодня проживати його нові досягнення, заново вивчати цей світ очима Лева. І дарувати максимум тепла та любові!,
– написав він.
Що відомо про стосунки Даші Квіткової та Нікіти Добриніна
Нагадаємо, що Даша Квіткова брала участь у 9 сезоні реаліті-шоу "Холостяк", головним героєм якого був Нікіта Добринін. У фіналі телеведучий обрав блогерку, а їхні стосунки продовжились і після проєкту.
У 2020 році закохані одружилися та зіграли весілля. Уже через рік у Даші та Нікіти народився син. Однак у 2023 році подружжя оголосило про розлучення.
Днями футболіст київського Динамо Володимир Бражко підтвердив стосунки з Дашею Квітковою.