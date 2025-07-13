Квіткова та Добринін опублікували в інстаграмі дописи, в яких тепло звернулися до сина. Також вони поділились фотографіями з хлопчиком, інформує Show 24.

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Даша Квіткова опублікувала серію фотографій, на яких Лев позує один та з нею. Блогерка привітала сина з днем народження, зізнавшись, що не може повірити, що син так швидко виріс і святкує 4-річчя.

За словами Квіткової, життя з Левом – атракціон емоцій та пригод, які вона обожнює. Блогерка розповіла, що поруч з сином вчиться бути м'якою, твердою, сміливою і смішною, коли це потрібно.

Ти мій маленький мужчина з характером, впертістю, фразочками "я сам" і любов'ю до різноманітних живностей, машинок, мультиків і "мама, ну я трошки-трошки". Я запам'ятовую кожен міліметр твого сміху, кожну дивну фразу, яку ти вигадуєш, і кожен ранок, коли біжиш до мене зі словами: "мамо, ти моя любов",

– написала блогерка.

Даша зазначила, що її завдання – бути поруч з сином, любити й давати йому свободу. Блогерка пообіцяла Леву зробити все, аби у його житті було більше світла і любові, а не тіней і страху.

Дякую, що я твоя мама. Це найголовніша моя роль. І найулюбленіша,

– додала Квіткова.

Привітав сина з 4-річчям й телеведучий Нікіта Добринін.

Сьогодні дуже сильний і радісний день. Сину вже 4 роки! Щасливий щодня проживати його нові досягнення, заново вивчати цей світ очима Лева. І дарувати максимум тепла та любові!,

– написав він.

Що відомо про стосунки Даші Квіткової та Нікіти Добриніна