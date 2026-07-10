Тисячі троянд і 2 кг раків: як Квіткова відсвяткувала 28-річчя та що їй подарував Бражко
Українська блогерка Даша Квіткова відсвяткувала своє 28-річчя. Зірка показала, який масштабний сюрприз влаштував їй чоловік Володимир Бражко, та поділилася деталями нетипового святкування.
Ранок іменинниці розпочався з грандіозного подарунка. На своїй сторінці в інстаграмі Даша опублікувала світлини, на яких позує серед десятків кошиків із квітами, червоних кульок у формі сердець та великого надувного ведмедя.
Святковий ранок Квіткової / фото з інстаграму
Окрім троянд та еустом, 24-річний футболіст Володимир Бражко потішив кохану тортом. Його прикрасили спільними полароїдними фото з підписами "Best mom" та "Best wife", а також жартівливим текстом:
З кожним роком все красивіше. Це взагалі законно? HB! luv u, wifey.
Тортик для Даші / фото з інстаграму
У коментарях під святковим дописом чоловік також залишив лаконічне зізнання: "Кохаю тебе".
Щодо самого формату святкування, то Квіткова відмовилася від гучних вечірок. Блогерка зазначила, що хотіла провести цей день максимально в тиші. Тому після святкового сніданку поза домом вона обрала домашній затишок.
Повернулась додому, переодягнулась і втащила 2 кг раків. Вибачаюсь, кому не відповіла – руки були зайняті,
– пожартувала Даша.
Даша їсть раків / фото з інстаграму
Син зірки також оцінив такий нестандартний підхід. Левчик із задоволенням допомагав мамі їсти раків та зробив їй "святкову зачіску" за допомогою шпильок.
Квіткова з сином / фото з інстаграму
Як зізналася Квіткова, хлопчик назвав цей день "супер класним", із чим вона абсолютно погодилася. Підсумовуючи своє свято, блогерка залишила філософський підпис:
Що старшою я стаю, то більше подобаюся собі.
Даша Квіткова / фото з інстаграму
Нагадаємо, що в день народження блогерки її наречений Володимир Бражко показав небачені раніше кадри з Дашею Квітковою.