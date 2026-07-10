Ранок іменинниці розпочався з грандіозного подарунка. На своїй сторінці в інстаграмі Даша опублікувала світлини, на яких позує серед десятків кошиків із квітами, червоних кульок у формі сердець та великого надувного ведмедя.

Святковий ранок Квіткової / фото з інстаграму

Окрім троянд та еустом, 24-річний футболіст Володимир Бражко потішив кохану тортом. Його прикрасили спільними полароїдними фото з підписами "Best mom" та "Best wife", а також жартівливим текстом:

З кожним роком все красивіше. Це взагалі законно? HB! luv u, wifey.

Тортик для Даші / фото з інстаграму

У коментарях під святковим дописом чоловік також залишив лаконічне зізнання: "Кохаю тебе".

Щодо самого формату святкування, то Квіткова відмовилася від гучних вечірок. Блогерка зазначила, що хотіла провести цей день максимально в тиші. Тому після святкового сніданку поза домом вона обрала домашній затишок.

Повернулась додому, переодягнулась і втащила 2 кг раків. Вибачаюсь, кому не відповіла – руки були зайняті,

– пожартувала Даша.

Даша їсть раків / фото з інстаграму

Син зірки також оцінив такий нестандартний підхід. Левчик із задоволенням допомагав мамі їсти раків та зробив їй "святкову зачіску" за допомогою шпильок.

Квіткова з сином / фото з інстаграму

Як зізналася Квіткова, хлопчик назвав цей день "супер класним", із чим вона абсолютно погодилася. Підсумовуючи своє свято, блогерка залишила філософський підпис:

Що старшою я стаю, то більше подобаюся собі.

Даша Квіткова / фото з інстаграму

Нагадаємо, що в день народження блогерки її наречений Володимир Бражко показав небачені раніше кадри з Дашею Квітковою.